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Авто

Старый 25-летний Ford Sierra продали по цене нового Гелендвагена (фото)

Ford Sierra RS500 Cosworth, Ford Sierra RS500, Ford Sierra Cosworth, Ford Sierra 1987, Ford Sierra
Ford Sierra RS500 Cosworth способен развить 248 км/ч

Ford Sierra RS500 Cosworth — редкая заряженная версия популярной массовой модели 80-х. Хэтчбек способен разогнаться до "сотни" за 6,1 с и развить 248 км/ч.

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В Великобритании хэтчбек Ford Sierra 1987 года продали за невероятную сумму. За авто отдали 105 тысяч фунтов стерлингов ($120 000) – как за новый Гелендваген. Об этом сообщается на сайте компании-продавца.

Ford Sierra RS500 Cosworth, Ford Sierra RS500, Ford Sierra Cosworth, Ford Sierra 1987, Ford Sierra Fullscreen
Всего віпустили только 500 заряженных Ford Sierra

Дело в том, что на продажу выставлен не простой массовый Ford Sierra, а его лимитированная версия RS500 Cosworth. Таких заряженных хэтчбеков выпустили всего 500 тогда, как всех Sierra собрали 2,7 миллионов единиц.

Ford Sierra RS500 Cosworth, Ford Sierra RS500, Ford Sierra Cosworth, Ford Sierra 1987, Ford Sierra Fullscreen
Сзади установлено огромное антикрыло

Под капотом Ford Sierra прячется 2,0-литровый турбомотор мощностью 227 л. с., доработанный компание Cosworth, которая известна своими двигателями для "Формулы-1". С 5-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 6,1 с, а максимальная скорость составляет 248 км/ч.

Ford Sierra RS500 Cosworth, Ford Sierra RS500, Ford Sierra Cosworth, Ford Sierra 1987, Ford Sierra Fullscreen
Под капотом установлен 227-сильный турбомотор

Кроме того, у Ford Sierra RS500 Cosworth доработана подвеска и установлены улучшенные тормоза с редкой для того времени ABS. Также устанавливали 15-дюймовые спортивные шины.

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Отличить версию RS500 Cosworth от стандартного Ford Sierra можно по аэродинамическому обвесу, воздухозаборникам на капоте и огромному заднему антикрылу. В салоне установлены спортивные кресла Recaro.

Ford Sierra RS500 Cosworth, Ford Sierra RS500, Ford Sierra Cosworth, Ford Sierra 1987, Ford Sierra Fullscreen
Оснащение включает спортивные кресла Recaro

Конкретно этот автомобиль столь дорогой еще и потому, что хорошо сохранился. За 35 лет он проехал только 34 600 км.

Ранее Фокус сообщал, что на аукцион выставили старый Peugeot 205 1984 года и за него планируют выручить 250 000 долларов.