Старый 25-летний Ford Sierra продали по цене нового Гелендвагена (фото)

Ford Sierra RS500 Cosworth — редкая заряженная версия популярной массовой модели 80-х. Хэтчбек способен разогнаться до "сотни" за 6,1 с и развить 248 км/ч.

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В Великобритании хэтчбек Ford Sierra 1987 года продали за невероятную сумму. За авто отдали 105 тысяч фунтов стерлингов ($120 000) – как за новый Гелендваген. Об этом сообщается на сайте компании-продавца.

[ + – ] Всего віпустили только 500 заряженных Ford Sierra

Дело в том, что на продажу выставлен не простой массовый Ford Sierra, а его лимитированная версия RS500 Cosworth. Таких заряженных хэтчбеков выпустили всего 500 тогда, как всех Sierra собрали 2,7 миллионов единиц.

[ + – ] Сзади установлено огромное антикрыло

Под капотом Ford Sierra прячется 2,0-литровый турбомотор мощностью 227 л. с., доработанный компание Cosworth, которая известна своими двигателями для "Формулы-1". С 5-ступенчатой механической КПП разгон до 100 км/ч занимает 6,1 с, а максимальная скорость составляет 248 км/ч.

[ + – ] Под капотом установлен 227-сильный турбомотор

Кроме того, у Ford Sierra RS500 Cosworth доработана подвеска и установлены улучшенные тормоза с редкой для того времени ABS. Также устанавливали 15-дюймовые спортивные шины.

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Отличить версию RS500 Cosworth от стандартного Ford Sierra можно по аэродинамическому обвесу, воздухозаборникам на капоте и огромному заднему антикрылу. В салоне установлены спортивные кресла Recaro.

[ + – ] Оснащение включает спортивные кресла Recaro

Конкретно этот автомобиль столь дорогой еще и потому, что хорошо сохранился. За 35 лет он проехал только 34 600 км.

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