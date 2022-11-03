Старий 25-річний Ford Sierra продали за ціною нового Ґелендваґена (фото)

Ford Sierra RS500 Cosworth — рідкісна заряджена версія популярної масової моделі 80-х. Хетчбек здатний розігнатися до "сотні" за 6,1 с та розвинути 248 км/год.

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У Великій Британії хетчбек Ford Sierra 1987 року продали за неймовірну суму. За авто віддали 105 000 фунтів стерлінгів ($ 120 000) — як за новий Ґелендваґен. Про це повідомляється на сайті компанії-продавця.

[ + – ] Всього випустили лише 500 заряджених Ford Sierra

Річ у тому, що на продаж виставлений не простий масовий Ford Sierra, а його лімітована версія RS500 Cosworth. Таких заряджених хетчбеків випустили лише 500 тоді, як усіх Sierra зібрали 2,7 мільйона одиниць.

[ + – ] Ззаду встановлено величезне антикрило

Під капотом Ford Sierra ховається 2,0-літровий турбомотор потужністю 227 к. с., доопрацьована компанія Cosworth, яка відома своїми двигунами для "Формули-1". З 5-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 6,1 секунди, а максимальна швидкість становить 248 км/год.

[ + – ] Під капотом встановлений 227-сильний турбомотор

Крім того, у Ford Sierra RS500 Cosworth дороблено підвіску та встановлені покращені гальма з рідкісною для того часу ABS. Також встановлювали 15-дюймові спортивні шини.

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Відрізнити версію RS500 Cosworth від стандартного Ford Sierra можна по аеродинамічному обвісу, повітрозабірникам на капоті та величезному задньому антикрилу. У салоні встановлені спортивні крісла Recaro.

[ + – ] Оснащення включає спортивні крісла Recaro

Саме цей автомобіль настільки дорогий ще й тому, що добре зберігся. За 35 років він проїхав лише 34 600 км.

Раніше Фокус повідомляв, що на аукціон виставили старий Peugeot 205 1984 і за нього планують отримати 250 000 доларів.