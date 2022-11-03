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Старий 25-річний Ford Sierra продали за ціною нового Ґелендваґена (фото)

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Ford Sierra RS500 Cosworth здатний розвинути 248 км/год

Ford Sierra RS500 Cosworth — рідкісна заряджена версія популярної масової моделі 80-х. Хетчбек здатний розігнатися до "сотні" за 6,1 с та розвинути 248 км/год.

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У Великій Британії хетчбек Ford Sierra 1987 року продали за неймовірну суму. За авто віддали 105 000 фунтів стерлінгів ($ 120 000) — як за новий Ґелендваґен. Про це повідомляється на сайті компанії-продавця.

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Всього випустили лише 500 заряджених Ford Sierra

Річ у тому, що на продаж виставлений не простий масовий Ford Sierra, а його лімітована версія RS500 Cosworth. Таких заряджених хетчбеків випустили лише 500 тоді, як усіх Sierra зібрали 2,7 мільйона одиниць.

Ford Sierra RS500 Cosworth, Ford Sierra RS500, Ford Sierra Cosworth, Ford Sierra 1987, Ford Sierra Fullscreen
Ззаду встановлено величезне антикрило

Під капотом Ford Sierra ховається 2,0-літровий турбомотор потужністю 227 к. с., доопрацьована компанія Cosworth, яка відома своїми двигунами для "Формули-1". З 5-ступінчастою механічною КПП розгін до 100 км/год займає 6,1 секунди, а максимальна швидкість становить 248 км/год.

Ford Sierra RS500 Cosworth, Ford Sierra RS500, Ford Sierra Cosworth, Ford Sierra 1987, Ford Sierra Fullscreen
Під капотом встановлений 227-сильний турбомотор

Крім того, у Ford Sierra RS500 Cosworth дороблено підвіску та встановлені покращені гальма з рідкісною для того часу ABS. Також встановлювали 15-дюймові спортивні шини.

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Відрізнити версію RS500 Cosworth від стандартного Ford Sierra можна по аеродинамічному обвісу, повітрозабірникам на капоті та величезному задньому антикрилу. У салоні встановлені спортивні крісла Recaro.

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Оснащення включає спортивні крісла Recaro

Саме цей автомобіль настільки дорогий ще й тому, що добре зберігся. За 35 років він проїхав лише 34 600 км.

Раніше Фокус повідомляв, що на аукціон виставили старий Peugeot 205 1984 і за нього планують отримати 250 000 доларів.