Несмотря на войну: в Украину привезли сверхмощный суперкар Ferrari за $300 000 (фото)
Новый Ferrari F8 Tributo оснащен 720-сильным турбированным V8. Суперкар способен разогнаться до 100 км/ч за 2,9 с и развить 340 км/ч.
В Одессе появился новейший Ferrari F8 Tributo. На данный момент это единственное авто этой модели во всей Украине. Об этом сообщает сайт ТопЖыр.
Суперкар Ferrari F8 Tributo приехал в Украину уже во время войны. Несколько месяцев назад его заметили на одном из СТО в Одессе, затем спортивный автомобиль засветился на сервисной станции уже в Киеве. Скорее всего, его приобрели подержанным и, возможно, даже после ДТП.
Теперь купе Ferrari F8 Tributo получило особые именные номера, а на боковинах появилась графика. Авто уже не раз видели в Одессе.
Новый Ferrari F8 Tributo является преемником суперкара 488 GTB и относится к начальным моделям итальянского бренда. Его цена в Европе стартует примерно с 300 000 долларов.
Автомобиль оснащен 3,9-литровым V8 твин-турбо мощностью 720 л. с. и 7-ступенчатой КПП с двумя сцеплениями. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 2,9 с, а до 200 км/ч – за 7,8 с. Максимальная скорость составляет 340 км/ч. Это один из самых быстрых автомобилей в Украине, хотя в нашей стране можно встретить и 1000-сильный Ferrari.Важно
Среди особенностей Ferrari F8 Tributo – электронный дифференциал и карбоново-керамические тормоза. Кроме того, авто получило систему Side Slip angle Control system, позволяющую даже неопытному водителю демонстрировать управляемый занос.
Ранее Фокус сообщал, что в Украину во время войны также пригнали редкий классический Ford Mustang 1969 года. Авто осталось на польских "бляхах".
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