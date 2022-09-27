Незважаючи на війну: в Україну привезли надпотужний суперкар Ferrari за $300 000 (фото)

Новий Ferrari F8 Tributo оснащений 720-сильним турбованим V8. Суперкар здатний розігнатися до 100 км/год за 2,9 с і розвинути 340 км/год.

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В Одесі з'явився найновіший Ferrari F8 Tributo. Наразі це єдине авто цієї моделі у всій Україні. Про це повідомляє сайт ТопЖир.

Суперкар Ferrari F8 Tributo приїхав в Україну вже під час війни. Кілька місяців тому його помітили на одному із СТО в Одесі, потім спортивний автомобіль засвітився на сервісній станції вже у Києві. Швидше за все, його придбали вживаним і, можливо, навіть після ДТП.

[ + – ] Поки що в Україні лише один Ferrari F8 Tributo Фото: Із сайту ТопЖир

Тепер купе Ferrari F8 Tributo отримало спеціальні іменні номери, а на боковинах з'явилася графіка. Авто вже неодноразово бачили в Одесі.

Новий Ferrari F8 Tributo є наступником суперкара 488 GTB і належить до початкових моделей італійського бренду. Його ціна в Європі стартує приблизно з 300 тисяч доларів.

[ + – ] Раніше суперкар бачили на СТО в Києві Фото: Із сайту ТопЖир

Автомобіль оснащений 3,9-літровим V8 твін-турбо потужністю 720 к. с. і 7-ступінчастою КПП з двома зчепленнями. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 2,9 секунд, а до 200 км/год — за 7,8 секунд. Максимальна швидкість становить 340 км/год. Це один із найшвидших автомобілів в Україні, хоча в нашій країні можна зустріти і 1 000-сильний Ferrari.

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Серед особливостей Ferrari F8 Tributo — електронний диференціал і карбоново-керамічні гальма. Крім того, авто отримало систему Side Slip angle Control system, що дозволяє навіть недосвідченому водієві демонструвати керований занос.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україну під час війни також пригнали рідкісний класичний Ford Mustang 1969 року. Авто залишилося на польських "бляхах".

Також ми писали, що Ferrari презентували свій перший кросовер і він одразу став найшвидшим у класі.