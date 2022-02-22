Українець, який розбив рідкісний Ferrari у Дубаї, купив такий самий суперкар

Ferrari SF90 Stradale — 1000-сильний гібридний суперкар, здатний розвинути 340 км/год. Разом з тим він може пересуватися і в електричному режимі.

В Україні з'явився ексклюзивний Ferrari SF90 Stradale. Надпотужний суперкар обійшовся його власнику майже мільйон доларів. Про це повідомляє сайт ТопЖир із посиланням на Instagram-акаунт власника.

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[ + – ] Суперкар розганяється до 100 км/год за 2,5 с і розвиває 340 км/год.

Ferrari SF90 Stradale вирішив купити молодий український мільйонер Олександр Слобоженко. Примітно, що зовсім недавно він тестував такий самий суперкар в Дубаї й потрапив на ньому в ДТП.

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Новий Ferrari SF90 Stradale привезли із Чехії, причому автомобіль не простий, а в лімітованому трековому виконанні Assetto Fiorano. Таке купе легше на 30 кг, отримало жорсткіші амортизатори й просунутішу аеродинаміку, що збільшує притискну силу до 395 кг.

[ + – ] Ціна суперкара – майже мільйон доларів

Характеристики Ferrari SF90

Суперкар Ferrari SF90 Stradale — найпотужніша модель марки. Автомобіль є гібридом: його 4,0-літровий V8 твін-турбо працює в тандемі із трьома електромоторами. Сумарна віддача складає 1000 к. с. До 100 км/год купе розганяється за 2,5 с, а до 200 км/год – за 7,8 с. Максимальна швидкість становить 340 км/год.

[ + – ] Бензиновий 4,0-літровий V8 твін-турбо працює разом із трьома електромоторами

Водночас автомобіль здатний проїхати до 25 км в електричному режимі, а середня витрата палива в економному режимі становить лише 6,1 л/100 км. SF90 Stradale — один з небагатьох повнопривідних Ferrari, а ще в нього в КПП немає традиційної задньої передачі: рухатися заднім ходом дозволяють електромотори в режимі реверсу.

Раніше Фокус розповідав про перший кросовер Ferrari. Його вже розсекретили, і він також буде гібридом.