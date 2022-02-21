Перший кросовер Ferrari розсекречений на фото: він буде надпотужним гібридом

Ferrari Purosangue — дебютний кросовер італійської марки. Розробники обіцяють більшу потужність і найкращу в класі керованість.

В інтернет уперше потрапили фото Ferrari Purosangue без камуфляжу. Перший кросовер бренду зняли в складальному цеху італійського підприємства. Прем'єра моделі має відбутися вже цього року, повідомляє сайт Carscoops.

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Новий Ferrari Purosangue виглядає досить нетипово, за мірками кросоверів. Автомобіль досить низький і з невеликим кліренсом (хоча, швидше за все, він оснащений пневмопідвіскою з дорожнім просвітом, що регулюється).

Дизайн Ferrari Purosangue 2022 виконаний у дусі суперкара SF90 Stradale. У нього виражений "ніс" і тоненькі світлодіодні фари. Позаду — типові для Ferrari чотири ліхтарі.

[ + – ] Кросовер запропонують у гібридному виконанні Фото: carscoops.com

Характеристики Ferrari Purosangue наразі невідомі. За попередніми даними, кросовер збудовано на платформі купе Ferrari Roma.

За попередніми даними, кросовер Ferrari отримає потужні (600-700 к. с.) двигуни V6 та V8 з турбонаддувом, доповнені гібридною установкою. Також не заперечується поява топової версії з V12.

Швидше за все, модель не матиме звичної повнопривідної трансмісії. Задні колеса рухатиме бензиновий двигун, а передні — електричний мотор.

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Крім того, розробники обіцяють найкращу в класі керованість. Purosangue перекладається з італійської як "чистокровний" і модель повинна залишитися справжнім Ferrari в управлінні.

Раніше Фокус розповідав про новий кросовер Maserati Greccale. Його також представлять цього року і він також обіцяє бути сильним.