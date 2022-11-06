Андрій Данилко продав на благодійному аукціоні Rolls-Royce Фредді Мерк'юрі (відео)

Андрій Данилко вирішив продати авто Фредді Мерк'юрі, яким він володів майже 10 років. Виручені кошти спрямовані на створення в Україні центру протезування.

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У Лондоні на аукціоні RM Sotheby's продали Rolls-Royce Silver Shadow 1974 року, який належав вокалісту Queen Фредді Мерк'юрі. За автомобіль виручили 250 000 фунтів стерлінгів ($284 500). Про це йдеться у сюжеті FREEДOМ.

[ + – ] За Rolls-Royce Фредді Мерк'юрі виручили 250 000 фунтів стерлінгів Фото: Sotheby’s

Продавцем авто став український співак і продюсер Андрій Данилко. Раніше він розповідав, що купив авто ще років десять тому, проте так і не зміг ввезти його в Україну. Машина зберігалася в Лондоні, і Данилкові доводилося оплачувати її паркування.

Після початку повномасштабного російського вторгнення співак вирішив продати авто Фредді Мерк'юрі та спрямувати всі кошти на благодійність. Покупець також з України, проте його ім'я не називається. Виручені кошти передадуть реабілітаційному центру Superhumans ("Суперлюди").

"Це легендарний автомобіль, Фредді Мерк'юрі їздив на ньому до останніх днів життя. Усі гроші, отримані на сьогоднішньому аукціоні, підуть на будівництво сучасного центру реабілітації та протезування на допомогу постраждалим від війни", — заявив представник фонду Superhumans Тарас Крикун.

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Rolls-Royce Фредді Мерк'юрі – характеристики та історія

Фредді Мерк'юрі купив цей Rolls-Royce Silver Shadow у 1979 році та володів ним до самої смерті у 1991 році. Фронтмен Queen ніколи не отримував права, а тому завжди їздив із власним водієм. Також відомо, що на машині катали оперну діву Монсеррат Кабальє.

[ + – ] Фредді Мерк'юрі купив Rolls-Royce Silver Shadow у 1979 році Фото: Sothebyʼs [ + – ] Останні 10 років машиною володів Андрій Данилко [ + – ] Rolls-Royce оснащений 192-сильною V8 та автоматичною КПП Фото: Sotheby’s [ + – ] В обробці салону поєднуються шкіра та дерево Фото: Sotheby’s [ + – ] Фредді Мерк'юрі не водив авто, адже не мав прав Фото: Sotheby’s [ + – ] Збережено оригінальні документи на авто Фото: Sotheby’s

Rolls-Royce успадкувала сестра Мерк'юрі Кашміра. Пробіг авто складає 100 тис. км та збереглися оригінальні документи на нього та чеки зі СТО.

Авто Фредді Мерк'юрі укомплектовано кондиціонером, телефоном, круїз-контролем та аудіосистемою Sharp, а його салон оздоблений шкірою і деревом. Rolls-Royce Silver Shadow оснащений 6,75-літровим V8 на 192 к. с. та 3-ступінчастою автоматичною КПП.

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