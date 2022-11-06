Андрей Данилко продал на благотворительном аукционе Rolls-Royce Фрэдди Меркьюри (видео)

Андрей Данилко решил продать авто Фредди Меркьюри, которым он владел около 10 лет. Вырученные средства будут направлены на создание в Украине центра протезирования.

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В Лондоне на аукционе RM Sotheby’s продали Rolls-Royce Silver Shadow 1974 года, принадлежавший вокалисту Queen Фредди Меркьюри. За автомобиль выручили 250 000 фунтов стерлингов ($284 500). Об этом идет речь в сюжете FREEДОМ.

[ + – ] За Rolls-Royce Фредди Меркьюри выручили 250 000 фунтов стерлингов Фото: Sotheby’s

Продавцом авто выступил украинский певец и продюсер Андрей Данилко. Ранее он рассказывал, что купил авто еще лет десять назад, однако так и не смог ввезти его в Украину. Машина хранилась в Лондоне и Данилко приходилось оплачивать ее парковку.

После начала полномасштабного российского вторжения певец решил продать авто Фредди Меркьюри и направить все средства на благотворительность. Покупатель также из Украины, однако его имя не называется. Вырученные средства передадут реабилитационному центру Superhumans ("Суперлюди").

"Это легендарный автомобиль, Фредди Меркьюри ездил на нем до последних дней жизни. Все деньги, полученные на сегодняшнем аукционе, пойдут на строительство современного центра реабилитации и протезирования в помощь пострадавшим от войны", — заявил представитель фонда Superhumans Тарас Крикун.

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Rolls-Royce Фредди Меркьюри – характеристики и история

Фредди Меркьюри купил этот Rolls-Royce Silver Shadow в 1979 году и владел им до самой смерти в 1991 году. Фронтмэн Queen никогда не получал права, а потому всегда ездил с собственным водителем. Также известно, что на машине катали оперную диву Монсеррат Кабалье.

[ + – ] Фредди Меркьюри купил Rolls-Royce Silver Shadow в 1979 году Фото: Sothebyʼs [ + – ] Последние 10 лет машиной владел Андрей Данилко [ + – ] Rolls-Royce оснащен 192-сильной V8 и автоматической КПП Фото: Sotheby’s [ + – ] В отделке салона сочетаются кожа и дерево Фото: Sotheby’s [ + – ] Фредди Меркьюри не водил авто, ведь не имел прав Фото: Sotheby’s [ + – ] Сохранены оригинальные документы на авто Фото: Sotheby’s

Rolls-Royce унаследовала сестра Меркьюри Кашмира. Пробег авто составляет 100 тыс. км и сохранились оригинальные документы на него и чеки с СТО.

Авто Фредди Меркьюри укомплектовано кондиционером, телефоном, круиз-контролем и аудиосистемой Sharp, а его салон отделан кожей и деревом. Rolls-Royce Silver Shadow оснащен 6,75-литровым V8 на 192 л. с. и 3-ступенчатой автоматической КПП.

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