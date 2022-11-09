Найвідоміше авто Міхаеля Шумахера пішло з молотка за ціною літака (відео)

Ferrari F2003 GA — найуспішніший болід Міхаеля Шумахера. Саме на цьому авто німець виграв одразу 5 перегонів у чемпіонському сезоні 2003 року.

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У Швейцарії на аукціоні RM Sotheby's продали унікальний Ferrari F2003 GA. Чемпіонський болід Міхаеля Шумахера продали за 14,6 мільйона швейцарських франків ($14,8 млн). Про це повідомляє офіційний сайт аукціонного дому.

[ + – ] Болід оснащений високооборотним 840-сильним V10 Фото: Sotheby’s

За знамените авто Міхаеля Шумахера спалахнула справжня боротьба. У результаті його ціна виявилася в кілька разів вищою, ніж прогнозували експерти RM Sotheby's.

[ + – ] Авто відреставровано у 2022 році Фото: Sotheby’s

Річ у тому, що саме цей Ferrari F2003 GA з номером шасі 229 — найуспішніший болід Шумахера. У 2003 році німець виграв на ньому відразу п'ять перегонів — Гран-прі Іспанії, Австрії, Канади, Італії та США. Саме це авто принесло Шумахеру четвертий чемпіонський титул у "Формулі-1".

[ + – ] Міхаель Шумахер виграв п'ять Гран-прі на Ferrari F2003 GA Фото: Sotheby’s

Болід Ferrari F2003 GA оснащений 3,0-літровим V10 потужністю 840 к. с. при 19 000 об/хв і важить лише 600 кг. Його максимальна швидкість перевищує 350 км/год.

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У 2022 році авто відправили на завод Ferrari, де провели повну його реставрацію. Болід у дії та його можливості нещодавно продемонстрував син легендарного чемпіона Мік Шумахер.

[ + – ] Нещодавно батькове авто випробував Мік Шумахер

Хоча Ferrari F2003 GA коштує як бізнес-джет, він не є найдорожчим авто 2022 року. Цей титул належить Mercedes-Benz 300 SLR 1955, який продали за ціною понад 140 мільйонів доларів.

Також Фокус повідомляв, що Андрій Данилко продав на аукціоні Rolls-Royce Фредді Мерк'юрі за $284 500. Отримані кошти віддадуть на благодійність.