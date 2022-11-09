Самое легендарное авто Михаэля Шумахера ушло с молотка по цене самолета (видео)

Ferrari F2003 GA — самый успешный болид Михаэля Шумахера. Именно на этом авто немец выиграл сразу 5 гонок в чемпионском сезоне 2003 года.

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В Швейцарии на аукционе RM Sotheby’s продали уникальный Ferrari F2003 GA. Чемпионский болид Михаэля Шумахера продали за 14,6 миллионов швейцарских франков ($14,8 млн). Об этом сообщает официальный сайт аукционного дома.

[ + – ] Болид оснащен высокооборотистым 840-сильным V10 Фото: Sotheby’s

За знаменитое авто Михаэля Шумахера разгорелась настоящая борьба. В итоге, его цена оказалась в несколько раз выше, чем прогнозировали эксперты RM Sotheby’s.

[ + – ] Авто отреставрировано в 2022 году Фото: Sotheby’s

Дело в том, что конкретно этот Ferrari F2003 GA с номером шасси 229 — самый успешный болид Шумахера. В 2003 году немец выиграл на нем сразу пять гонок — Гран-при Испании, Австрии, Канады, Италии и США. Именно это авто принесло Шумахеру четвертый чемпионский титул в "Формуле-1".

[ + – ] Михаэль Шумахер выиграл пять Гран-при на Ferrari F2003 GA Фото: Sotheby’s

Болид Ferrari F2003 GA оснащен 3,0-литровым V10 мощностью 840 л. с. при 19 000 об/мин и весит всего 600 кг. Его максимальная скорость превышает 350 км/ч.

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В 2022 авто отправили на завод Ferrari, где провели полную его реставрацию. Болид на ходу и его возможности недавно продемонстрировал сын легендарного чемпиона Мик Шумахер.

[ + – ] Недавно отцовское авто испытал Мик Шумахер

Хотя Ferrari F2003 GA стоит как бизнес-джет, он не является самым дорогим авто 2022 года. Этот титул принадлежит Mercedes-Benz 300 SLR 1955 года, который продали по цене свыше 140 миллионов долларов.

Также Фокус сообщал, что Андрей Данилко продал на аукционе Rolls-Royce Фредди Меркьюри за $284 500. Вырученные средства направят на благотворительность.