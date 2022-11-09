Самое легендарное авто Михаэля Шумахера ушло с молотка по цене самолета (видео)
Ferrari F2003 GA — самый успешный болид Михаэля Шумахера. Именно на этом авто немец выиграл сразу 5 гонок в чемпионском сезоне 2003 года.
В Швейцарии на аукционе RM Sotheby’s продали уникальный Ferrari F2003 GA. Чемпионский болид Михаэля Шумахера продали за 14,6 миллионов швейцарских франков ($14,8 млн). Об этом сообщает официальный сайт аукционного дома.
За знаменитое авто Михаэля Шумахера разгорелась настоящая борьба. В итоге, его цена оказалась в несколько раз выше, чем прогнозировали эксперты RM Sotheby’s.
Дело в том, что конкретно этот Ferrari F2003 GA с номером шасси 229 — самый успешный болид Шумахера. В 2003 году немец выиграл на нем сразу пять гонок — Гран-при Испании, Австрии, Канады, Италии и США. Именно это авто принесло Шумахеру четвертый чемпионский титул в "Формуле-1".
Болид Ferrari F2003 GA оснащен 3,0-литровым V10 мощностью 840 л. с. при 19 000 об/мин и весит всего 600 кг. Его максимальная скорость превышает 350 км/ч.Важно
В 2022 авто отправили на завод Ferrari, где провели полную его реставрацию. Болид на ходу и его возможности недавно продемонстрировал сын легендарного чемпиона Мик Шумахер.
Хотя Ferrari F2003 GA стоит как бизнес-джет, он не является самым дорогим авто 2022 года. Этот титул принадлежит Mercedes-Benz 300 SLR 1955 года, который продали по цене свыше 140 миллионов долларов.
Также Фокус сообщал, что Андрей Данилко продал на аукционе Rolls-Royce Фредди Меркьюри за $284 500. Вырученные средства направят на благотворительность.