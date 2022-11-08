В Украине обнаружен уникальный 66-летний мотоцикл киевского завода (видео)

КМЗ М-53 был инновационным для своего времени и считался одним из самых быстрых советских мотоциклов 50-х годов. Он не стал серийным, но многие его детали появились на других киевских моделях.

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До наших дней сохранился единственный КМЗ М-53. До недавно его местонахождение было тайной, но теперь стало известно, что он хранится у коллекционера Алексея Попова.

[ + – ] До наших дней сохранился лишь один М-53 Фото: скриншот/youtube

Мотоцикл КМЗ М-53 создан в середине 50-х под руководством М. Позднякова. По сути, это первая полностью самостоятельная разработка Киевского мотозавода, ведь до этого предприятие выпускало модель М-72, производство которой перенесли из Горького (Нижнего Новгорода).

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КМЗ М-53 оснащен оппозитным мотором меньшего, чем у М-72 объема (500 куб. см), но был мощнее – 28 л. с. К тому же, мотоцикл был легче (185 кг), поэтому развивал 125 км/ч и считался одной из самых быстрых советских моделей тех лет. Расход топлива составил 4,5 л/100 км. На М-53 внедрили множество новаций – короткорычажная передняя вилка, маятниковая задняя подвеска и широкое удобное сиденье.

[ + – ] Мотоцикл М-53 развивает 125 км/ч и расходует 4,5 л на 100 км

Модель фактически была готова к производству, но в серию не пошла, ведь советская власть закрыла программу развития 500-кубовых мотоциклов. Всего выпустили лишь несколько прототипов М-53. Хотя байк не стал серийным, он предопределил развитие киевских мотоциклов на годы вперед.

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