Танковый двигатель и 1000 сил: каким был самый мощный и быстрый КрАЗ (видео)

В начале 90-х КрАЗ создал гоночный грузовик, который выступал в соревнованиях на знаменитом автодроме Нюрбургринг. Его 1000-сильный дизель позволял развивать 180 км/ч.

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В истории КрАЗ были не только гражданские и военные модели, но и гоночные грузовики. Не все знают, что экспериментальная кременчугская техника даже принимала участие в соревнованиях на легендарном автодроме Нюрбургринг. Историю авто рассказали на сайте ТопЖыр.

На рубеже 80-х и 90-х в Европе стал популярным трак-рейсинг – кольцевые гонки грузовиков. Соревнования проводили на знаменитых треках, принимавших "Формулу-1" и другие известные соревнования.

[ + – ] Танковый дизель разместили за кабиной Фото: topgir.com.ua

Руководство Кременчугского автозавода решило принять участие в гонках. В 1991 году начала разработку специального КрАЗ-5450.

Гоночный грузовик имел мало общего с серийной моделью. Под его капотом было пусто, ведь мотор установили за кабиной – это понизило центр тяжести авто.

[ + – ] В дебютной гонке КрАЗ-5450 занял седьмое место

Да и сам двигатель был особенным – КрАЗ-5450 решили оснастить двухтактным турбодизелем 5ТДФ от танка Т-64. После доработки мощность достигла внушительных 1000 л. с. Кроме того, панели кабины выполнили из легкого стеклопластика, а подвеску сделали полностью независимой.

Первые тесты КрАЗ-5450 провели осенью 1991 года на автодроме "Чайка". Грузовик весом 6 тонн разгонялся до 100 км/ч за 12 с и развивал 180 км/ч.

[ + – ] Грузовик восстановили и уже не раз демонстрировали на различных автошоу Фото: auto.ria.com

Гоночный дебют КрАЗ-5450 состоялся в 1992 году на немецком Нюрбургринге. Управлял грузовиком многократный чемпион СССР и Украины по шоссейно-кольцевым автогонкам Александр Медведченко.

По данным mind, украинский грузовик занял седьмое место в отборочной гонке и попал в финал, однако там вынужден был сойти из-за технических неисправностей.

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Кризис 90-х не позволил КрАЗ-5450 продолжить участие в трак-рейсинге. К тому же, недовольство других участников вызвал густой черный выхлоп танкового дизеля, ухудшавший видимость на трассе.

На протяжении двух десятилетий уникальный грузовик ржавел под открытым небом, но несколько лет назад КрАЗ был отреставрирован до оригинального состояния. Теперь его можно увидеть на различных автошоу и фестивалях.

К слову, это не единственный проект гоночного КрАЗ. В Кременчуге также разрабатывали мощный грузовик для ралли "Дакар".

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