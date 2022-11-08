Танковий двигун і 1000 сил: яким був найпотужніший і найшвидший КрАЗ (відео)

На початку 90-х КрАЗ створив гоночну вантажівку, яка виступала у змаганнях на знаменитому автодромі Нюрбургрінг. Її 1000-сильний дизель дозволяв розвивати 180 км/год.

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В історії КрАЗ були не лише цивільні та військові моделі, а й гоночні вантажівки. Не всі знають, що експериментальна кременчуцька техніка навіть брала участь у змаганнях на легендарному автодромі Нюрбургрінг. Історію авто розповіли на сайті ТопЖир.

На рубежі 80-х та 90-х у Європі став популярним трак-рейсинг – кільцеві перегони вантажівок. Змагання проводили на знаменитих треках, які приймали "Формулу-1" та інші відомі змагання.

[ + – ] Танковий дизель розмістили за кабіною Фото: topgir.com.ua

Керівництво Кременчуцького автозаводу вирішило взяти участь у перегонах. У 1991 році розпочала розробку спеціального КрАЗ-5450.

Гоночна вантажівка мала мало спільного із серійною моделлю. Під його капотом було порожньо, адже двигун встановили за кабіною — це знизило центр ваги авто.

[ + – ] У дебютних перегонах КрАЗ-5450 посів сьоме місце

Та й сам двигун був особливим – КРАЗ-5450 вирішили оснастити двотактним турбодизелем 5ТДФ від танка Т-64. Після доопрацювання потужність досягла значних 1000 к. с. Крім того, панелі кабіни виконали із легкого склопластику, а підвіску зробили повністю незалежною.

Перші випробування КрАЗ-5450 провели восени 1991 року на автодромі "Чайка". Вантажівка вагою 6 тонн розганялася до 100 км/год за 12 с і розвивала 180 км/год.

[ + – ] Вантажівку відновили і вже не раз демонстрували на різних автошоу Фото: auto.ria.com

Гоночний дебют КрАЗ-5450 відбувся 1992 року на німецькому Нюрбургрингу. Керував вантажівкою багаторазовий чемпіон СРСР та України з шосейно-кільцевих автоперегонів Олександр Медведченко.

За даними mind, українська вантажівка посіла сьоме місце у відбірковій гонці і потрапила у фінал, проте там змушена була зійти через технічні несправності.

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Криза 90-х не дозволила КрАЗ-5450 продовжити участь у трак-рейсингу. До того ж, невдоволення інших учасників викликало густий чорний вихлоп танкового дизеля, що погіршував видимість на трасі.

Протягом двох десятиліть унікальна вантажівка іржавіла просто неба, але кілька років тому КрАЗ було відреставровано до оригінального стану. Тепер його можна побачити на різних автошоу та фестивалях.

До речі, це не єдиний проект гоночного КрАЗу. У Кременчуці також розробляли потужну вантажівку для ралі "Дакар".

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