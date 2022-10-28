В Україні розроблено безпілотний бронеавтомобіль КрАЗ (відео)

Бронеавтомобіль КрАЗ "Спартан" отримав набір сенсорів, камеру та далекомір. Він може розрізнити людину на відстані 18 метрів, а його автопілот здатний навчатися.

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Мало хто знає, що в Україні виробляють безпілотні автомобілі. Їхньою розробкою займається "КрАЗ", причому техніка призначена для армії. Про це пише Автоцентр.

[ + – ] Перші випробування бронеавтомобіля провели у 2016 році Фото: autocentre.ua

Проєкт "Безпілотний автомобіль КрАЗ" почали розробляти ще у 2016 році спільно з компанією "Інфоком Лтд" із Запоріжжя. Вона має досвід створення безпілотного прототипу ZAZ Lanos.

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За основу взяли бронеавтомобіль КрАЗ "Спартан". Він отримав набір датчиків, далекомір та камеру з 360-градусним оглядом, а також ємнісним сенсором, здатним розпізнати людину на відстані до 18 метрів. Крім того, безпілотне авто може ідентифікувати різні перешкоди — як стаціонарні, так і рухомі.

[ + – ] Безпілотним авто можна керувати дистанційно Фото: autocentre.ua

Також автономним KRAZ Spartan можна керувати дистанційно за допомогою планшета — цифровими радіоканалами WiFi/Wimax на відстані до 50 км. Технологія Teach-inDrive дозволяє автопілоту навчатися та запам'ятовувати пройдені маршрути. Позашляховик успішно пройшов випробування.

Безпілотний бронеавтомобіль має переваги на полі бою. Він може перевозити вантажі (медикаменти, боєприпаси, спорядження) або знищувати техніку і живу силу противника, не наражаючи на небезпеку екіпаж.

Раніше Фокус розповідав про унікальний гоночний КрАЗ потужністю 750 к. с. Його створювали для ралі "Дакар".