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Авто

В Украине разработан беспилотный бронеавтомобиль КрАЗ (видео)

бронеавтомобиль Краз Спартан, краз спартан, беспилотный автомобиль, беспилотное авто
Фото: autocentre.ua | Беспилотный КрАЗ оснащен камерами, датчиками и дальномером

Бронеавтомобиль КрАЗ "Спартан" получил набор сенсоров, камеру и дальномер. Он может различить человека на расстоянии в 18 метров, а его автопилот способен обучаться.

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Мало кто знает, что в Украине создают беспилотные автомобили. Их разработкой занимается КрАЗ, причем техника предназначена для армии. Об этом пишет Автоцентр.

бронеавтомобиль Краз Спартан, краз спартан, беспилотный автомобиль, беспилотное авто Fullscreen
Первые испытания бронеавтомобиля провели в 2016 году
Фото: autocentre.ua

Проект "Беспилотный автомобиль КрАЗ" начали разрабатывать еще в 2016 году совместно с компанией "Инфоком Лтд" из Запорожья. Она уже имеет опыт создания беспилотного прототипа ZAZ Lanos.

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За основу взяли бронеавтомобиль КрАЗ "Спартан". Он получил набор датчиков, дальномер и камеру с 360-градусным обзором, а также емкостным сенсором, способным распознать человека на расстоянии до 18 метров. Кроме того, беспилотное авто может идентифицировать различные препятствия – как стационарные, так и движущиеся.

бронеавтомобиль Краз Спартан, краз спартан, беспилотный автомобиль, беспилотное авто Fullscreen
Беспилотным авто можно управлять дистанционно
Фото: autocentre.ua

Также автономным KRAZ Spartan можно управлять дистанционно с помощью планшета – по цифровым радиоканалам WiFi/Wimax на расстоянии до 50 км. Технология Teach-inDrive позволяет автопилоту обучаться и запоминать пройденные маршруты. Внедорожник успешно прошел испытания.

Беспилотный бронеавтомобиль имеет преимущества на поле боя. Он может перевозить грузы (медикаменты, боеприпасы, снаряжение) или уничтожать технику и живую силу противника, не подвергая опасности экипаж.

Ранее Фокус рассказывал про уникальный гоночный КрАЗ мощностью 750 л. с. Его создавали для ралли "Дакар".