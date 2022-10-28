В Украине разработан беспилотный бронеавтомобиль КрАЗ (видео)

Бронеавтомобиль КрАЗ "Спартан" получил набор сенсоров, камеру и дальномер. Он может различить человека на расстоянии в 18 метров, а его автопилот способен обучаться.

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Мало кто знает, что в Украине создают беспилотные автомобили. Их разработкой занимается КрАЗ, причем техника предназначена для армии. Об этом пишет Автоцентр.

[ + – ] Первые испытания бронеавтомобиля провели в 2016 году Фото: autocentre.ua

Проект "Беспилотный автомобиль КрАЗ" начали разрабатывать еще в 2016 году совместно с компанией "Инфоком Лтд" из Запорожья. Она уже имеет опыт создания беспилотного прототипа ZAZ Lanos.

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За основу взяли бронеавтомобиль КрАЗ "Спартан". Он получил набор датчиков, дальномер и камеру с 360-градусным обзором, а также емкостным сенсором, способным распознать человека на расстоянии до 18 метров. Кроме того, беспилотное авто может идентифицировать различные препятствия – как стационарные, так и движущиеся.

[ + – ] Беспилотным авто можно управлять дистанционно Фото: autocentre.ua

Также автономным KRAZ Spartan можно управлять дистанционно с помощью планшета – по цифровым радиоканалам WiFi/Wimax на расстоянии до 50 км. Технология Teach-inDrive позволяет автопилоту обучаться и запоминать пройденные маршруты. Внедорожник успешно прошел испытания.

Беспилотный бронеавтомобиль имеет преимущества на поле боя. Он может перевозить грузы (медикаменты, боеприпасы, снаряжение) или уничтожать технику и живую силу противника, не подвергая опасности экипаж.

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