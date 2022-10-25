Украинские мастера превратили пикап Mitsubishi в носителя РСЗО "Град" (видео)

На месте кузова в Mitsubishi L200 смонтировали пусковую установку БМ-21 "Град" на поворотной платформе. Направляющие для ракет сняли с подбитой российской РСЗО.

Related video

Пикап Mitsubishi L200 стал основой для легкой самодельной РСЗО. Он уже принимает активное участие в боевых действиях. Фото и видео самодельной системы залпового огня показали на странице Криворожской отдельной бригады теробороны в Facebook.

[ + – ] Вместо кузова пикапа установлена поворотная платформа с направляющими для ракет Фото: Криворожская отдельная бригада теробороны

За основу взяли новый Mitsubishi L200 последнего поколения. Грузовой кузов пикапа сняли, а на его месте появилась специальная платформа с тремя направляющими для 122-мм ракет. Их сняли с подбитого российского БМ-21 "Град".

[ + – ] Направляющее для ракет сняли с подбитого российского "Града" Фото: Криворожская отдельная бригада теробороны

Платформа выполнена поворачивающейся, также предусмотрены раскладывающиеся упоры, фиксирующие авто на месте во время залпа. Заднюю стенку кабины усилили металлическим огнестойким щитом.

[ + – ] Самодельная РСЗО уже принимает участие в боевых действиях Фото: Криворожская отдельная бригада теробороны

Подобная самодельная РСЗО отличается мобильностью и экономичностью. Она используется для огневой поддержки пехоты. Как известно, ракеты БМ-21 "Град" имеют дальность стрельбы от 4 до 20,5 км, а у современных боеприпасов она достигает и 40 км.

К слову, это далеко не первая самодельная РСЗО на шасси пикапа в Украине. Ранее схожие системы залпового огня создали из установок неуправляемых ракет С-8. Некоторые из них сняты со сбитых российских вертолетов.

Важно

В Украине наладили выпуск впечатляющих вездеходов для самого тяжелого бездорожья (фото)

Также Фокус писал, что в Украине создали электромобиль ЛуАЗ с мотором Jaguar. Его передали на фронт разведке.