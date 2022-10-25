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Украинские мастера превратили пикап Mitsubishi в носителя РСЗО "Град" (видео)

Mitsubishi L200, пикап Mitsubishi, РСЗО ГРад, БМ-21 град, самодельная РСЗО
Фото: Криворожская отдельная бригада теробороны | Mitsubishi L200 стал носителем легкой РСЗО

На месте кузова в Mitsubishi L200 смонтировали пусковую установку БМ-21 "Град" на поворотной платформе. Направляющие для ракет сняли с подбитой российской РСЗО.

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Пикап Mitsubishi L200 стал основой для легкой самодельной РСЗО. Он уже принимает активное участие в боевых действиях. Фото и видео самодельной системы залпового огня показали на странице Криворожской отдельной бригады теробороны в Facebook.

Mitsubishi L200, пикап Mitsubishi, РСЗО ГРад, БМ-21 град, самодельная РСЗО Fullscreen
Вместо кузова пикапа установлена поворотная платформа с направляющими для ракет
Фото: Криворожская отдельная бригада теробороны

За основу взяли новый Mitsubishi L200 последнего поколения. Грузовой кузов пикапа сняли, а на его месте появилась специальная платформа с тремя направляющими для 122-мм ракет. Их сняли с подбитого российского БМ-21 "Град".

Mitsubishi L200, пикап Mitsubishi, РСЗО ГРад, БМ-21 град, самодельная РСЗО Fullscreen
Направляющее для ракет сняли с подбитого российского "Града"
Фото: Криворожская отдельная бригада теробороны

Платформа выполнена поворачивающейся, также предусмотрены раскладывающиеся упоры, фиксирующие авто на месте во время залпа. Заднюю стенку кабины усилили металлическим огнестойким щитом.

Mitsubishi L200, пикап Mitsubishi, РСЗО ГРад, БМ-21 град, самодельная РСЗО Fullscreen
Самодельная РСЗО уже принимает участие в боевых действиях
Фото: Криворожская отдельная бригада теробороны

Подобная самодельная РСЗО отличается мобильностью и экономичностью. Она используется для огневой поддержки пехоты. Как известно, ракеты БМ-21 "Град" имеют дальность стрельбы от 4 до 20,5 км, а у современных боеприпасов она достигает и 40 км.

К слову, это далеко не первая самодельная РСЗО на шасси пикапа в Украине. Ранее схожие системы залпового огня создали из установок неуправляемых ракет С-8. Некоторые из них сняты со сбитых российских вертолетов.

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