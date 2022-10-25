Українські майстри перетворили пікап Mitsubishi на носія РСЗВ "Град" (відео)

На місці кузова Mitsubishi L200 змонтували пускову установку БМ-21 "Град" на поворотній платформі. Напрямники ракет зняли з підбитої російської РСЗВ.

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Пікап Mitsubishi L200 став основою для легкої саморобної РСЗВ. Він уже бере активну участь у бойових діях. Фото та відео саморобної системи залпового вогню показали на сторінці Криворізької окремої бригади тероборони у Facebook.

[ + – ] Замість кузова пікапа встановлена поворотна платформа з напрямними для ракет Фото: Криворізька окрема бригада територіальної оборони

За основу взяли новий Mitsubishi L200 останнього покоління. Вантажний кузов пікапа зняли, а на його місці з'явилася спеціальна платформа з трьома напрямними для 122-мм ракет. Їх зняли з підбитого російського БМ-21 "Град".

[ + – ] Напрамний для ракет зняли з підбитого російського "Града" Фото: Криворізька окрема бригада територіальної оборони

Платформа виконана повертається, також передбачені розкладні упори, які фіксують авто на місці під час залпу. Задню стінку кабіни підсилили металевим вогнестійким щитом.

[ + – ] Саморобне РСЗВ вже бере участь у бойових діях Фото: Криворізька окрема бригада територіальної оборони

Така саморобна РСЗВ відрізняється мобільністю та економічністю. Вона використовується для вогневої підтримки піхоти. Як відомо, ракети БМ-21 "Град" мають дальність стрілянини від 4 до 20,5 км, а сучасні боєприпаси досягають і 40 км.

До речі, це далеко не перша саморобна РСЗВ на шасі пікапа в Україні. Раніше схожі системи залпового вогню створили з установок некерованих ракет С-8. Деякі з них знято зі збитих російських вертольотів.

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