Українські майстри перетворили пікап Mitsubishi на носія РСЗВ "Град" (відео)
На місці кузова Mitsubishi L200 змонтували пускову установку БМ-21 "Град" на поворотній платформі. Напрямники ракет зняли з підбитої російської РСЗВ.
Пікап Mitsubishi L200 став основою для легкої саморобної РСЗВ. Він уже бере активну участь у бойових діях. Фото та відео саморобної системи залпового вогню показали на сторінці Криворізької окремої бригади тероборони у Facebook.
За основу взяли новий Mitsubishi L200 останнього покоління. Вантажний кузов пікапа зняли, а на його місці з'явилася спеціальна платформа з трьома напрямними для 122-мм ракет. Їх зняли з підбитого російського БМ-21 "Град".
Платформа виконана повертається, також передбачені розкладні упори, які фіксують авто на місці під час залпу. Задню стінку кабіни підсилили металевим вогнестійким щитом.
Така саморобна РСЗВ відрізняється мобільністю та економічністю. Вона використовується для вогневої підтримки піхоти. Як відомо, ракети БМ-21 "Град" мають дальність стрілянини від 4 до 20,5 км, а сучасні боєприпаси досягають і 40 км.
До речі, це далеко не перша саморобна РСЗВ на шасі пікапа в Україні. Раніше схожі системи залпового вогню створили з установок некерованих ракет С-8. Деякі з них знято зі збитих російських вертольотів.Важливо
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