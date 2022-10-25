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Українські майстри перетворили пікап Mitsubishi на носія РСЗВ "Град" (відео)

Mitsubishi L200, пікап Mitsubishi, РСЗВ ГРад, БМ-21 град, саморобна РСЗВ
Фото: Криворізька окрема бригада територіальної оборони | Mitsubishi L200 став носієм легкої РСЗВ

На місці кузова Mitsubishi L200 змонтували пускову установку БМ-21 "Град" на поворотній платформі. Напрямники ракет зняли з підбитої російської РСЗВ.

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Пікап Mitsubishi L200 став основою для легкої саморобної РСЗВ. Він уже бере активну участь у бойових діях. Фото та відео саморобної системи залпового вогню показали на сторінці Криворізької окремої бригади тероборони у Facebook.

Mitsubishi L200, пікап Mitsubishi, РСЗВ ГРад, БМ-21 град, саморобна РСЗВ Fullscreen
Замість кузова пікапа встановлена поворотна платформа з напрямними для ракет
Фото: Криворізька окрема бригада територіальної оборони

За основу взяли новий Mitsubishi L200 останнього покоління. Вантажний кузов пікапа зняли, а на його місці з'явилася спеціальна платформа з трьома напрямними для 122-мм ракет. Їх зняли з підбитого російського БМ-21 "Град".

Mitsubishi L200, пікап Mitsubishi, РСЗВ ГРад, БМ-21 град, саморобна РСЗВ Fullscreen
Напрамний для ракет зняли з підбитого російського "Града"
Фото: Криворізька окрема бригада територіальної оборони

Платформа виконана повертається, також передбачені розкладні упори, які фіксують авто на місці під час залпу. Задню стінку кабіни підсилили металевим вогнестійким щитом.

Mitsubishi L200, пікап Mitsubishi, РСЗВ ГРад, БМ-21 град, саморобна РСЗВ Fullscreen
Саморобне РСЗВ вже бере участь у бойових діях
Фото: Криворізька окрема бригада територіальної оборони

Така саморобна РСЗВ відрізняється мобільністю та економічністю. Вона використовується для вогневої підтримки піхоти. Як відомо, ракети БМ-21 "Град" мають дальність стрілянини від 4 до 20,5 км, а сучасні боєприпаси досягають і 40 км.

До речі, це далеко не перша саморобна РСЗВ на шасі пікапа в Україні. Раніше схожі системи залпового вогню створили з установок некерованих ракет С-8. Деякі з них знято зі збитих російських вертольотів.

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