Представлен самый быстрый в мире электроскутер с рекордным запасом хода (фото)

Электроскутер Horwin Senmenti 0 демонстрирует разгон на уровне Tesla Model S или Porsche Taycan. Заряда батареи хватит на 300 км пробега.

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Австрийский производитель электроскутеров Horwin презентовал свою флагманскую модель Senmenti 0. Ее характеристики впечатляют – они являются лучшими в классе. Подробности новинки раскрыты на официальном сайте Horwin.

[ + – ] Электроскутер отличается рубленым футуристическим дизайном

Новый Horwin Senmenti 0 демонстрирует динамику на уровне Tesla Model S или Porsche Taycan – разгоняется до 100 км/ч за 2,8 с. Максимальная скорость ограничена на 200 км/ч. Мощность мотора не разглашают, но известно, что его крутящий момент огромен – 600 Н∙м.

Запас хода Horwin Senmenti 0 также поражает – 300 км. Этого добились за счет установки довольно большой батареи на 16,2 кВт∙ч. Ее быстрая зарядка занимает полчаса.

[ + – ] Скутер получил большую батарею на 16,2 кВт∙ч

Электроскутер Horwin Senmenti 0 отличается футуристическим угловатым дизайном. Его оснащение включает бесключевой запуск, контроль давления в шинах, ABS, системы автоматического торможения и контроля "слепых" зон.

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Мультимедийная система может измерять температуру воздуха и давление. Есть даже встроенная экшн-камера. На Horwin Senmenti 0 уже принимают предварительные заказы, но его цена пока не оглашена.

Ранее Фокус рассказывал, что в Италии презентовали электромотоцикл с очень большим запасом хода.

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