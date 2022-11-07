Представлений найшвидший у світі електроскутер із рекордним запасом ходу (фото)
Електроскутер Horwin Senmenti 0 показує розгін на рівні Tesla Model S або Porsche Taycan. Заряду батареї вистачить на 300 км.
Австрійський виробник електроскутерів Horwin презентував свою флагманську модель Senmenti 0. Її характеристики вражають — вони є найкращими у класі. Подробиці новинки розкрито на офіційному сайті Horwin.
Новий Horwin Senmenti 0 демонструє динаміку на рівні Tesla Model S чи Porsche Taycan — розганяється до 100 км/год за 2,8 с. Максимальна швидкість обмежена на 200 км/год. Потужність мотора не розголошують, але відомо, що його обертальний момент величезний — 600 Н∙м.
Запас ходу Horwin Senmenti 0 також вражає — 300 км. Цього досягли шляхом встановлення досить великої батареї на 16,2 кВт∙год. Її швидка зарядка займає пів години.
Електроскутер Horwin Senmenti 0 відрізняється футуристичним незграбним дизайном. Його оснащення включає безключовий запуск, контроль тиску в шинах, ABS, системи автоматичного гальмування та контролю "сліпих" зон.Важливо
Мультимедійна система може вимірювати температуру повітря та тиск. Є навіть інтегрована екшн-камера. На Horwin Senmenti 0 вже приймають попередні замовлення, але його ціна поки що не оголошена.
Раніше Фокус розповідав, що в Італії презентували електромотоцикл із дуже великим запасом ходу.
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