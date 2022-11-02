Два колеса та повний привід: представлений найнестандартніший Hummer за $4000 (відео)
На кожному колесі GMC Hummer All-Wheel-Drive e-Bike встановлено мотор. Повний привід покликаний покращити прохідність електровелосипеда.
Лінійку GMC Hummer поповнила нова нестандартна модель електровелосипед All-Wheel-Drive e-Bike. Він надходить у продаж за ціною 3999 доларів. Про це повідомляє сайт компанії Recon Power Bikes, яка допомогла створити електробайк.
У General Motors вирішили відкрити новий напрямок діяльності для Hummer. Тепер під цим брендом випускатимуть не лише позашляховики, а й велосипеди — гірські, звісно.
GMC Hummer All-Wheel-Drive e-Bike вийшов дуже нестандартним. Річ у тому, що електробайк повнопривідний, як і всі Hummer. На обох колесах встановлені електромотори з піковою потужністю 1,6 к. с. (1,2 кВт) кожен.
Сумарної віддачі 3,2 к. с. достатньо, щоб розігнатися до 45 км/год. Запас ходу поки не розкривають, але відомо, що новий Hummer отримав батарею місткістю 1 кВт∙год.
Повний привід та позашляхові шини забезпечують велосипеду гарну прохідність. У електробайка передбачено кілька режимів їзди. За необхідності можна вимкнути передній або задній двигун і зробити велосипед моноприводним. Уповільнюють Hummer All-Wheel-Drive e-Bike дискові гальма.
Раніше Фокус розповідав, що українська компанія Delfast презентувала електровелосипед із запасом ходу 160 км.