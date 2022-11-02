Два колеса и полный привод: представлен самый нестандартный Hummer за $4000 (видео)

На каждом колесе GMC Hummer All-Wheel-Drive e-Bike установлено по мотору. Полный привод призван улучшить проходимость электровелосипеда.

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Линейку GMC Hummer пополнила новая нестандартная модель – электровелосипед All-Wheel-Drive e-Bike. Он поступает в продажу по цене в 3999 долларов. Об этом сообщает сайт компании Recon Power Bikes, которая помогла создать электробайк.

В General Motors решили открыть новое направление деятельности для Hummer. Теперь под этим брендом будут выпускать не только внедорожники, но и велосипеды – горные, естественно.

[ + – ] Полноприводной электробайк развивает 45 км/ч Фото: скриншот/youtube

GMC Hummer All-Wheel-Drive e-Bike получился очень нестандартным. Дело в том, что электробайк полноприводной, как и все Hummer. На обоих его колесах установлены электромоторы пиковой мощностью 1,6 л. с. (1,2 кВт) каждый.

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Суммарной отдачи в 3,2 л. с. достаточно, чтобы разогнаться до 45 км/ч. Запас хода пока не раскрывают, но известно, что новый Hummer получил батарею емкостью 1 кВт∙ч.

Полный привод и внедорожные шины обеспечивают велосипеду хорошую проходимость. У электробайка предусмотрено несколько режимов езды. При надобности можно отключить передний или задний мотор и сделать велосипед моноприводным. Замедляют Hummer All-Wheel-Drive e-Bike дисковые тормоза.

Ранее Фокус рассказывал, что украинская компания Delfast презентовала электровелосипед с запасом хода 160 км.