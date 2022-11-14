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Авто

Эксклюзив за 365 000 евро: обнаружен самый редкий и необычный минивэн Volkswagen T3 (фото)

Volkswagen Caravelle T3, Volkswagen T3, Volkswagen Caravelle, тюнинг Volkswagen T3, Volkswagen T3 Caravelle
Фото: Porsche | Volkswagen T3 B32 узнается по овбесу и 16-дюймовым дискам Porsche

Всего выпустили только семь заряженных Volkswagen T3 B32. Спортивный минивэн оснащен двигателем Porsche, а его салон отделан дорогой кожей.

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В Нидердандах выставили на продажу очень нестандартный Volkswagen T3 Caravelle 1985 года. За обычный с виду минивэн просят невероятные 364 900 евро. Подробности раритетного авто раскрыло нидерландское представительство Porsche.

Volkswagen Caravelle T3, Volkswagen T3, Volkswagen Caravelle, тюнинг Volkswagen T3, Volkswagen T3 Caravelle Fullscreen
Сзади видны вентиляционные отверстия и широкая выхлопная труба
Фото: Porsche

Дело в том, что именно специалисты Porsche доработали этот автомобиль и он действительно особенный. Этот один из семи минивэнов Volkswagen T3 B32, построенных для перевозки запчастей к суперкару Porsche 959 во время ралли "Париж-Дакар".

Volkswagen Caravelle T3, Volkswagen T3, Volkswagen Caravelle, тюнинг Volkswagen T3, Volkswagen T3 Caravelle Fullscreen
Всего выпустили только семь Volkswagen T3 B32
Фото: Porsche

Обычный Volkswagen Caravelle T3 посчитали слишком медленным для этой задачи, поэтому минивэн оснастили 3,2-литровой 231-сильной шестеркой и 5-ступенчатой механической КПП от Porsche 911 Carrera. Максимальная скорость минивэна выросла до 185 км/ч. Кроме того, доработали подвеску и тормоза автомобиля.

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От стандартной модели Volkswagen T3 B32 можно отличить по аэродинамическому обвесу и 16-дюймовым легкосплавным дискам от Porsche 911,. Кроме того, заметны дополнительные вентиляционные отверстиям для охлаждения мотора и широкая выхлопная труба.

Volkswagen Caravelle T3, Volkswagen T3, Volkswagen Caravelle, тюнинг Volkswagen T3, Volkswagen T3 Caravelle Fullscreen
Салон отделан дорогой кожей
Фото: Porsche

Тюнинг Volkswagen T3 также включает отделку салона кожей и установку дополнительных приборов на передней панели. Автомобиль отлично сохранился и требует лишь минимального ремонта, а его пробег составляет 130 800 км.

Volkswagen Caravelle T3, Volkswagen T3, Volkswagen Caravelle, тюнинг Volkswagen T3, Volkswagen T3 Caravelle Fullscreen
Минивэн получил мотор от Porsche 911
Фото: Porsche

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