Эксклюзив за 365 000 евро: обнаружен самый редкий и необычный минивэн Volkswagen T3 (фото)

Всего выпустили только семь заряженных Volkswagen T3 B32. Спортивный минивэн оснащен двигателем Porsche, а его салон отделан дорогой кожей.

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В Нидердандах выставили на продажу очень нестандартный Volkswagen T3 Caravelle 1985 года. За обычный с виду минивэн просят невероятные 364 900 евро. Подробности раритетного авто раскрыло нидерландское представительство Porsche.

[ + – ] Сзади видны вентиляционные отверстия и широкая выхлопная труба Фото: Porsche

Дело в том, что именно специалисты Porsche доработали этот автомобиль и он действительно особенный. Этот один из семи минивэнов Volkswagen T3 B32, построенных для перевозки запчастей к суперкару Porsche 959 во время ралли "Париж-Дакар".

[ + – ] Всего выпустили только семь Volkswagen T3 B32 Фото: Porsche

Обычный Volkswagen Caravelle T3 посчитали слишком медленным для этой задачи, поэтому минивэн оснастили 3,2-литровой 231-сильной шестеркой и 5-ступенчатой механической КПП от Porsche 911 Carrera. Максимальная скорость минивэна выросла до 185 км/ч. Кроме того, доработали подвеску и тормоза автомобиля.

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От стандартной модели Volkswagen T3 B32 можно отличить по аэродинамическому обвесу и 16-дюймовым легкосплавным дискам от Porsche 911,. Кроме того, заметны дополнительные вентиляционные отверстиям для охлаждения мотора и широкая выхлопная труба.

[ + – ] Салон отделан дорогой кожей Фото: Porsche

Тюнинг Volkswagen T3 также включает отделку салона кожей и установку дополнительных приборов на передней панели. Автомобиль отлично сохранился и требует лишь минимального ремонта, а его пробег составляет 130 800 км.

[ + – ] Минивэн получил мотор от Porsche 911 Фото: Porsche

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