Внедорожный спорткар: презентован первый кроссовер Porsche 911 (видео)

Porsche 911 Dakar получил пластиковый обвес и внедорожную резину. Клиренс спортивного кроссовера выполнен регулируемым и может достигать 205 мм.

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На автошоу в Лос-Анджелесе дебютировал новый Porsche 911 Dakar. Первый в истории кроссовер 911 выпустят лимитированной серией из 2500 авто по цене в 222 020 евро. Об этом сообщает официальный сайт Porsche.

[ + – ] Porsche 911 Dakar получил пластиковый обвес и внедорожную резину Фото: Porsche

Кроссовер Porsche 911 Dakar построен на базе купе Carrera 4S. Купе получило пластиковый обвес, защиту днища и внедорожные шины Pirelli Scorpion размером 245/45 ZR19 спереди и 295/40 ZR19 сзади. Клиренс увеличен и выполнен регулируемым в пределах 175-205 мм.

[ + – ] Задний спойлер выполнен фиксированным Фото: Porsche

Кроме того, у авто фиксированный (а не выдвижной) задний спойлер и облегченный карбоновый капот. В качестве опций предложены дополнительные фары и багажник на крыше, а также эксклюзивная окраска в цветах гоночного Porsche 911, выигравшего ралли "Париж-Дакар" 1984 года (именно в честь этой победы и назвали кроссовер 911).

[ + – ] В отделке салона использованы карбон и алькантара Фото: Porsche

Салон Porsche 911 отделан карбоном и алькантарой. Спереди установлены спортивные кресла, а от задних сидений отказались в пользу трубчатого каркаса безопасности.

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Спорткар оснащен 3,0-литровым 480-сильным турбомотором. Автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 3,4 с, а его максимальная скорость ограничена на 240 км/ч.

Новый Porsche 911 Dakar комплектуют исключительно 8-ступенчатой роботизированной КПП PDK. Полный привод дополнен специальным внедорожным режимом Rally, а подвеска перенастроена для бездорожья. Также предусмотрены активные стабилизаторы и управляемые задние колеса.

Ранее Фокус сообщал, что аналогичную модель готовит и Lamborghini. Внедорожный суперкар уже рассекречен.