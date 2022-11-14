Для украинских дорог: рассекречен самый нестандартный суперкар Lamborghini (фото)

Новый Lamborghini Huracan Sterrato — гибрид суперкара и кроссовера. Купе получило внедорожные шины и обвес, а его клиренс увеличен.

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Опубликованы официальные фото Lamborghini Huracan Sterrato. Самый необычный суперкар за всю историю итальянской марки презентуют 30 ноября в Майями. Об этом сообщает официальный сайт Lamborghini.

Новый Lamborghini Huracan Sterrato – модель повышенной проходимости, своеобразный гибрид суперкара и кроссовера. Авто предназначено для плохих дорог и легкого бездорожья.

[ + – ] Купе получило пластиковый обвес и внедорожные шины Фото: Lamborghini

За основу взяли стандартный суперкар Lamborghini Huracan. Ему увеличили клиренс и добавили пластиковый внедорожный обвес и защиту днища. Кроме того, обращают на себя внимание высокопрофильные шины для бездорожья, дополнительная светотехника и багажник на крыше.

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Салон Lamborghini Huracan Sterrato еще не показали, но наверняка купе получит особую внутреннюю отделку. Держат в секрете и характеристики суперкара: скорее всего, кроссовер Lamborghini получит стандартные 5,2-литровый 640-сильный V10 и полный привод.

[ + – ] Клиренс Lamborghini Huracan увеличен Фото: Lamborghini

Примечательно, что это не первый внедорожный суперкар. Аналогичную модель уже 16 ноября презентуют Porsche и ее также рассекретили.

Ранее Фокус сообщал, что редчайший суперкар Lamborghini за $600 тысяч полностью сгорел после ДТП.