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Авто

ДТП на миллион долларов: столкновение двух Lamborghini вызвало масштабный пожар (видео)

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Lamborghini Aventador SVJ Roadster полностью выгорел

Дорогой суперкар Lamborghini Aventador SVJ Roadster загорелся после ДТП. Водителя авто удалось спасти и госпитализировать, но авто не подлежит восстановлению.

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В США в ДТП уничтожен лимитированный Lamborghini Aventador SVJ Roadster. Суперкар сгорел дотла после столкновения с другим Lamborghini и не подлежит восстановлению. Видео инцидента появилось на странице блогера ibatici_ в Instagram.

сгорел суперкар, Lamborghini Aventador SVJ Roadster, Lamborghini Aventador, суперкар Lamborghini Fullscreen
Lamborghini Aventador SVJ Roadster способен развить 350 км/ч

Авария произошла в Нью-Йорке. Сообщается, что Lamborghini Aventador SVJ двигался по дороге, соблюдая разрешенную скорость. В это время его зацепил Lamborghini Huracan. От удара Aventador отбросило, он врезался в Acura, а затем загорелся.

сгорел суперкар, Lamborghini Aventador SVJ Roadster, Lamborghini Aventador, суперкар Lamborghini Fullscreen
Владельцем авто является известный американский адвокат

Огонь быстро разгорелся и за считанные минуты дорогой суперкар сгорел дотла. Водителя удалось достать из авто и его с ожогами забрала скорая помощь.

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Пострадавшим в ДТП владельцем Lamborghini Aventador SVJ Roadster оказался известный адвокат, меценат и коллекционер авто Браян Саламоне. Его розовый Lamborghini стал своего рода знаменитостью. Ранее авто снималось в клипе Никки Минаж, а еще Браян Саламоне на суперкаре не раз принимал участие в благотворительных автопробегах.

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Суперкар снимали в клипе Никки Минаж

Суммарная стоимость разбитых в ДТП авто составляет около миллиона долларов, причем Lamborghini Avenrador SVJ Roadster стоит около $600 тысяч. Всего выпущено только 800 таких авто.

Суперкар Lamborghini Avenrador SVJ оснащен 770-сильным V12 объемом 6,5 л. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 2,8 с и развить 350 км/ч.

Ранее Фокус рассказывал, что в США также произошло самое масштабное ДТП года — в нем пострадали около сотни авто.