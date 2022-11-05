ДТП года: сотню автомобилей разбили в масштабной аварии на трассе (видео)

Гололед на скоростной автомагистрали стал причиной крупной аварии в Денвере. В завал попали 100 авто и трассу пришлось на время перекрыть.

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Масштабное ДТП произошло вчера утром в Денвере. Его причиной стала необычно ранняя зима – в штате Колорадо отмечаются обильные снегопады. В Денвере и окрестностях за последние дни резко увеличилось количество аварий.

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Скоростная трасса Interstate 25, проходящая прямо через центр Денвера, за ночь покрылась толстой коркой льда. Это одна из самых загруженных магистралей города, поэтому ДТП на скользкой дороге в час пик привело к огромному завалу. С 6.30 до 8.00 утра в него попали около сотни легковых и грузовых автомобилей.

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К счастью, обошлось без погибших, однако многих пострадавших скорая помощь забрала в больницы, а трассу пришлось временно перекрыть. До 11.30 полиции и дорожным службам удалось расчистить завал и эвакуировать все разбитые авто на парковку стадиона Денвера. Оттуда их смогут забрать владельцы.

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