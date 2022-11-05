ДТП года: сотню автомобилей разбили в масштабной аварии на трассе (видео)
Гололед на скоростной автомагистрали стал причиной крупной аварии в Денвере. В завал попали 100 авто и трассу пришлось на время перекрыть.
В США произошло самое крупное ДТП в мире за 2022 год. В нем пострадали около сотни автомобилей. Подробности инцидента рассказали в сюжете канала 9News.
Масштабное ДТП произошло вчера утром в Денвере. Его причиной стала необычно ранняя зима – в штате Колорадо отмечаются обильные снегопады. В Денвере и окрестностях за последние дни резко увеличилось количество аварий.
Скоростная трасса Interstate 25, проходящая прямо через центр Денвера, за ночь покрылась толстой коркой льда. Это одна из самых загруженных магистралей города, поэтому ДТП на скользкой дороге в час пик привело к огромному завалу. С 6.30 до 8.00 утра в него попали около сотни легковых и грузовых автомобилей.
К счастью, обошлось без погибших, однако многих пострадавших скорая помощь забрала в больницы, а трассу пришлось временно перекрыть. До 11.30 полиции и дорожным службам удалось расчистить завал и эвакуировать все разбитые авто на парковку стадиона Денвера. Оттуда их смогут забрать владельцы.
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