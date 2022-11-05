ДТП року: сотню автомобілів розбили у масштабній аварії на трасі (відео)

Ожеледиця на швидкісній автомагістралі стала причиною великої аварії в Денвері. У завал потрапили 100 авто, і трасу довелося на якийсь час перекрити.

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Масштабна ДТП сталася вчора вранці у Денвері. Її причиною стала надзвичайно рання зима — у штаті Колорадо відзначаються рясні снігопади. У Денвері та околицях за останні дні різко збільшилася кількість аварій.

[ + – ] На щастя, обійшлося без загиблих, але багатьох водіїв та пасажирів довелося госпіталізувати

Швидкісна траса Interstate 25, що проходить прямо через центр Денвера, за ніч вкрилася товстою кіркою льоду. Це одна із найзавантаженіших магістралей міста, тому ДТП на слизькій дорозі в годину пік призвело до величезного завалу. З 6:30 до 8:00 ранку в неї потрапили близько сотні легкових та вантажних автомобілів.

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На щастя, обійшлося без загиблих, проте багатьох постраждалих швидка допомога забрала до лікарень, а трасу довелося тимчасово перекрити. До 11:30 поліції та дорожнім службам вдалося розчистити завал та евакуювати всі розбиті авто на паркування стадіону Денвера. Звідти їх матимуть змогу забрати власники.

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