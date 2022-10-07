Працівник автосалону розбив ексклюзивний суперкар Ferrari Enzo за $3 мільйони (відео)

Усього випущено лише 399 Ferrari Enzo і тому вартість суперкара постійно зростає. У розробці 660-сильного купе брав участь Міхаель Шумахер.

Related video

У Великій Британії потрапив у ДТП Ferrari Enzo 2002 року. Відомий суперкар розбили під час доставки новому власнику. Фото та відео інциденту опублікували на сторінці supercar.fails в Instagram.

Аварія сталася на британському острові Джерсі у протоці Ла-Манш. Машину доставляли новому власнику, який тільки-но купив її.

[ + – ] Суперкар серйозно пошкоджений і вимагає недешевого ремонту

Однак британець так і не дочекався суперкара Ferrari. Водій з автосалону, очевидно, вирішив випробувати можливості Enzo і не впорався з керуванням на мокрій дорозі.

Важливо

Українці перетворили старий Chevrolet Corvette на вражаючий суперкар (фото)

Автомобіль втратив керування, перелетів через розділову смугу, вилетів на "зустрічку" і врізався в Honda Jazz. У Ferrari Enzo серйозно пошкоджено ліву частину кузова і вирвано обидва задні колеса, а в салоні спрацювали подушки безпеки. Ремонт суперкара безперечно буде дорогим.

Суперкар Ferrari Enzo — характеристики та ціна

Ferrari Enzo 2002 — лімітована модель, названа на честь засновника італійської компанії. Усього випущено лише 399 таких купе і зараз їхня ціна підскочила до 3 мільйонів доларів.

[ + – ] Ferrari Enzo створено за участю Міхаеля Шумахера Фото: carscoops.com

Суперкар Ferrari оснащений 6,0-літровим 660-сильним V12 та 6-ступінчастою роботизованою КПП. Він розганяється до 100 км/год за 3,4 сек і здатний розвинути 350 км/год. У створенні авто брав активну участь семиразовий чемпіон "Формули-1" Міхаель Шумахер.

Раніше Фокус розповідав, що під час перегонів ретро-авто розбили 60-річний Ferrari вартістю 30 мільйонів доларів.

Також ми писали, що в ДТП потрапив ексклюзивний італійський суперкар Pagani за $17 мільйонів.