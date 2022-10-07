Работник автосалона разбил эксклюзивный суперкар Ferrari Enzo за $3 миллиона (видео)

Всего выпущено только 399 Ferrari Enzo и поэтому стоимость суперкара постоянно растет. В разработке 660-сильного купе принимал участие Михаэль Шумахер.

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В Великобритании попал в ДТП Ferrari Enzo 2002 года. Знаменитый суперкар разбили во время доставки новому владельцу. Фото и видео инцидента опубликовали на странице supercar.fails в Instagram.

Авария произошла на британском острове Джерси в проливе Ла-Манш. Машину доставляли новому владельцу, только-только купившему ее.

[ + – ] Суперкар серьезно поврежден и требует недешевого ремонта

Однако британец так и не дождался суперкар Ferrari. Водитель из автосалона очевидно решил испытать возможности Enzo и не справился с управлением на мокрой дороге.

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Автомобиль потерял управление, перелетел через разделительную полосу, вылетел на "встречку" и врезался в Honda Jazz. У Ferrari Enzo серьезно повреждена левая часть кузова и вырваны оба задних колеса, а в салоне сработали подушки безопасности. Ремонт суперкара несомненно будет дорогим.

Суперкар Ferrari Enzo – характеристики и цена

Ferrari Enzo 2002 года – лимитированная модель, названная в честь основателя итальянской компании. Всего выпущено лишь 399 таких купе и сейчас их цена подскочила до 3 миллионов долларов.

[ + – ] Ferrari Enzo создан при участии Михаэля Шумахера Фото: carscoops.com

Суперкар Ferrari оснащен 6,0-литровым 660-сильным V12 и 6-ступенчатой роботизированной КПП. Он разгоняется до 100 км/ч за 3,4 с и способен развить 350 км/ч. В создании авто принимал активное участие семикратный чемпион "Формулы-1" Михаэль Шумахер.

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