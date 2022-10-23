Рідкісний 2000-сильний суперкар Lamborghini розбили в ефектній ДТП (відео)

Lamborghini Huracan втратив керування на швидкості 200 км/год і він двічі влетів у бар'єр. На щастя, водій не постраждав, але унікальне авто серйозно пошкоджено.

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Серйозною ДТП закінчилися змагання з драгрейсингу в Астралії. В аварію потрапив тюнінгований суперкар Lamborghini Huracan вартістю понад півмільйона доларів. Відео інциденту з'явилося на сторінці Supercar.fails в Instagram.

[ + – ] Тюнінг Lamborghini Huracan підняв потужність до 2000 к. с.

Аварія сталася під час перегонів Lamborghini Huracan та доопрацьованого Mitsuboshi Lancer Evolution. На швидкості близько 200 км/год водій втратив контроль над авто. Суперкар занесло, він врізався у відбійник і пролетів некерованим ще близько 100 метрів, доки знову не вдарився у бар'єр.

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На щастя, перегонник серйозно не постраждав. А ось автомобілю добре дісталося — він серйозно пошкоджений. В авто розбито передню частину і вирвано задні колеса. Ремонт Lamborghini буде складним та недешевим.

Слід зазначити, що Lamborghini Huracan серйозно доопрацьовано. Його 5,2-літровий V10 доповнений двома турбінами, що підняло його потужність із 610 до 2000 к. с. Він розганяється швидше, ніж боліди "Формули-1": спринт до 100 км/год займає всього 1,5 с, а милі (402 м) з місця він долає за 7,3-7,4 с. Таких машин випущено лише кілька штук.

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