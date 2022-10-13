До сотні за 2 секунди: в Україні з'явився надшвидкісний болід для перегонів (фото)
Драгстер White Rocket оснащений величезним 11-літровим V8 потужністю 1178 л. с. Легкий болід масою 800 кг сягає 300 км/год за 7-8 секунд.
У Києві на автодромі "Чайка" помітили нестандартний автомобіль для перегонів White Rocket. Це єдиний в Україні сучасний драгстер на кшталт "Стріла". Докладно про швидкісний болід розповіли на сайті ТопЖир.
Подібні авто створюються спеціально для драгрейсингу – спринтерських перегонів на прямій. White Rocket створили в США на замовлення українського гонщика Дмитра Палешка і він мав взяти участь у чемпіонатах України та Європи з драгрейсингу.
Війна завадила цим планам, але драгстер все ж таки прибув в Україну. Дмитро Палешко все ж таки сподівається виступити на ньому на змаганнях в ОАЕ.Важливо
White Rocket сягає 8 м завдовжки і важить 800 кг. Оснащений величезним 11,0-літровим атмосферним V8, доповненим уприскуванням закису азоту. Двигун розвиває 1178 л. с. і дозволяє розганяти до 100 км/год всього за 2 с, а до 300 км/год — за 7-8 с.
На випробуваннях у США драгстер проїхав ¼ милі (402 м) з місця за 7 с. В Україні на "Чайці" його тестували обережніше, але на ділянці 250 м він зміг розігнатися до 200 км/год.
До речі, раніше такі боліди будували і в Україні. Причому деякі з них були навіть реактивними.
Також Фокус писав, що українець своїми руками збудував швидкісний болід із мотоциклетним мотором.