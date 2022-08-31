Українець збудував своїми руками швидкісний гоночний болід (відео)

Спорткар Eurofighter створений з нуля майстром із Кривого Рогу. Легкий болід із пластиковим кузовом оснащений 124-сильним двигуном і розвиває 200 км/год.

У Кривому Розі з'явився надзвичайно незвичайний автомобіль Eurofighter. На вигляд він нагадує гоночні боліди, але насправді є саморобним. Про це пише сайт ТопЖир.

[ + – ] Ззаду встановлено антикрило Фото: Із сайту ТопЖир

Унікальне авто збудував майстер Микола Савонюк після вивчення досвіду створення болідів "Формула-Студент". Саме на основі їхніх креслень були зібрані рама, підвіска та кермо. Вийшло саморобне кастомне шасі.

[ + – ] Болід оснастили мотором від спортбайка Yamaha R6 Фото: Із сайту ТопЖир

Потім разом із дизайнером був розроблений кузов зі склопластику. Місце водія прикрите прозорим скляним ковпаком. Спереду та ззаду встановлено по антикрилу.

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Eurofighter має 600-кубовий 124-сильний двигун від спортивного мотоцикла Yamaha R6. Оскільки він дуже легкий, то цієї потужності вистачає для хорошої динаміки на рівні дорогих спорткарів. Максимальна швидкість становить приблизно 200 км/год.

[ + – ] Авто поставлено на облік і має номери Фото: Із сайту ТопЖир

Загалом у проєкт було вкладено майже 20 000 доларів. На відміну від багатьох саморобних машин цей автомобіль навіть поставлений на облік і має номери.

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