Гоночний болід Ferrari засвітився на звичайній дорозі: він ховався від поліції (відео)

Гоночний болід у кольорах Ferrari вже не вперше бачать на чеських автомагістралях. Він регулярно порушує правил дорожнього руху, проте поліція не може його наздогнати.

У Чехії помітили рідкісний гоночний болід Ferrari. Автомобіль зафільмували не на автодромі "Формули-1", а на звичайній міжміській автомагістралі. Про це повідомляє сайт iDNES.

Яскраво-червоний болід помітили на трасі D4 між містами Пршибрам і Добржиш. Незвичайне авто змогли ідентифікувати — виявилося, що це не справжній Ferrari та навіть не болід "Формули-1".

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З'ясувалося, що на дорогу виїхав Dallara GP2/08 у кольорах Ferrari. Такі авто у 2008-2010 роках змагалися в серії GP2, яку вважають останньою сходинкою перед "Формулою-1" (зараз чемпіонат перейменували на "Формулу-2").

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Болід не набагато повільніший за "Формулу-1". Dallara GP2/08 оснащений 4,0-літровим двигуном V8 від Renault потужністю 620 к. с. і важить лише 688 кг, тому легко розвиває швидкість 300 км/год.

Гоночний автомобіль привернув увагу не лише інших учасників дорожнього руху, а й патрульної поліції. Справа в тому, що експлуатація таких машин на дорогах загального користування заборонена.

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Правоохоронці спробували зупинити авто, але просто не змогли його наздогнати. Оскільки на боліді не було номерів, а водій був у шоломі, то його особу встановити не вдалося. Dallara GP2/08 уже не вперше їздить чеськими трасами, і поліція просить допомогти з пошуком порушника.

До речі, в патрульній поліції Чехії нещодавно з'явився свій швидкісний Ferrari — правоохоронцям передали конфіскований суперкар.

Також Фокус повідомляв, що на аукціон виставили непереможний болід Ferrari, на якому змагався Міхаель Шумахер.