Гоночный болид Ferrari засветился на обычной дороге: он скрывался от полиции (видео)

Гоночный болид в цветах Ferrari уже не впервые видят на чешских автомагистралях. Он регулярно нарушает ПДД, однако полиция не может его догнать.

В Чехии заметили редкий гоночный болид Ferrari. Автомобиль засняли не на автодроме "Формулы-1", а на обычной междугородной автомагистрали. Об этом сообщает сайт iDNES.

Ярко-красный болид заметили на трассе D4 между городами Пршибрам и Добржиш. Необычное авто смогли идентифицировать – оказалось, что это не настоящий Ferrari и даже не болид "Формулы-1".

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Выяснилось, что на дорогу выехал Dallara GP2/08, окрашенный в цвета Ferrari. Такие авто в 2008-2010 годах соревновались в серии GP2, которую считают последней ступенькой перед "Формулой-1" (сейчас чемпионат переименовали в "Формулу-2".

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Болид не намного медленнее "Формулы-1". Dallara GP2/08 оснащен 4,0-литровым двигателем V8 от Renault мощностью 620 л. с. и весит всего 688 кг, поэтому легко развивает скорость за 300 км/ч.

Гоночное авто привлекло внимание не только других участников дорожного движения, но и патрульной полиции. Дело в том, что эксплуатация таких машин на дорогах общего пользования запрещена.

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Стражи порядка попытались остановить авто, но попросту не смогли его догнать. Поскольку на болиде не было номеров, а водитель был в шлеме, то его личность установить не удалось. Dallara GP2/08 уже не впервые ездит по чешским трассам и полиция просит помочь с поиском нарушителя.

К слову, в патрульной полиции Чехии недавно появился свой скоростной Ferrari – стражам порядка передали конфискованный суперкар.

Также Фокус сообщал, что на аукцион выставили непобедимый болид Ferrari, на котором соревновался Михаэль Шумахер.