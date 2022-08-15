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Авто

Гоночный болид Ferrari засветился на обычной дороге: он скрывался от полиции (видео)

Ferrari f1, гоночный болид, болид Формулы-1, нарушение ПДД, болид Ferrari
Фото: скриншот/youtube | Гоночный болид уже не впервые выезжает на дороги в Чехии

Гоночный болид в цветах Ferrari уже не впервые видят на чешских автомагистралях. Он регулярно нарушает ПДД, однако полиция не может его догнать.

В Чехии заметили редкий гоночный болид Ferrari. Автомобиль засняли не на автодроме "Формулы-1", а на обычной междугородной автомагистрали. Об этом сообщает сайт iDNES.

Ярко-красный болид заметили на трассе D4 между городами Пршибрам и Добржиш. Необычное авто смогли идентифицировать – оказалось, что это не настоящий Ferrari и даже не болид "Формулы-1".

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Автомобиль смог оторваться от полиции
Фото: скриншот/youtube

Выяснилось, что на дорогу выехал Dallara GP2/08, окрашенный в цвета Ferrari. Такие авто в 2008-2010 годах соревновались в серии GP2, которую считают последней ступенькой перед "Формулой-1" (сейчас чемпионат переименовали в "Формулу-2".

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Болид не намного медленнее "Формулы-1". Dallara GP2/08 оснащен 4,0-литровым двигателем V8 от Renault мощностью 620 л. с. и весит всего 688 кг, поэтому легко развивает скорость за 300 км/ч.

Гоночное авто привлекло внимание не только других участников дорожного движения, но и патрульной полиции. Дело в том, что эксплуатация таких машин на дорогах общего пользования запрещена.

Полиция разыскивает владельца гоночного авто

Стражи порядка попытались остановить авто, но попросту не смогли его догнать. Поскольку на болиде не было номеров, а водитель был в шлеме, то его личность установить не удалось. Dallara GP2/08 уже не впервые ездит по чешским трассам и полиция просит помочь с поиском нарушителя.

К слову, в патрульной полиции Чехии недавно появился свой скоростной Ferrari – стражам порядка передали конфискованный суперкар.

Также Фокус сообщал, что на аукцион выставили непобедимый болид Ferrari, на котором соревновался Михаэль Шумахер.