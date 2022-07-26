Конфискованный у преступников Ferrari стал на службу в полиции (видео)

Патрульный Ferrari 458 Italia будет бороться с самыми злостными нарушителями ПДД. Доработка суперкара для полиции обошлась в 12 000 евро.

В автопарке полиции Чехии появился суперкар Ferrari 458 Italia. На покупку авто не потратили ни копейки бюджетных средств – оно досталось стражам порядка абсолютно бесплатно. Видео с Ferrari появилось на Youtube-канале чешской полиции.

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Дело в том, что этот суперкар Ferrari был конфискован судом у преступников в рамках уголовного дела. Автомобиль решили не продавать с аукциона, а передать патрульным полицейским. Это уже не первая конфискованная машина на службе чешских правоохранителей, однако суперкаров у них еще не было.

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Купе Ferrari 458 Italia сможет догнать практически любого нарушителя. Оно оснащено 4,5-литровым 570-сильным V8 и 7-ступенчатой КПП с двумя сцеплениями. Суперкар способен разогнаться до 100 км/ч за 3,4 с и развить 326 км/ч.

На подготовку автомобиля для патрульных потратили 12 000 евро. Он получил проблесковые маячки, спецсвязь, радар и прочее оборудование, а также окрашен в цвета чешской полиции.

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Начальник отдела дорожной полиции Чехии Иржи Злы заявил, что Ferrari 458 Italia будут использовать для борьбы с особо агрессивными водителями. Управлять суперкаром будут только полицейские, прошедшие специальный курс экстремального вождения.

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