Украинец построил своими руками скоростной гоночный болид (фото)

Спорткар Eurofighter создан с нуля мастером из Кривого Рога. Легкий болид с пластиковым кузовом оснащен 124-сильным двигателем и развивает 200 км/ч.

В Кривом Роге появился очень необычный автомобиль Eurofighter. С виду он напоминает гоночные болиды, но на самом деле является самодельным. Об этом пишет сайт ТопЖыр.

[ + – ] Сзади установлено антикрыло Фото: с сайта ТопЖыр

Уникальное авто построил мастер Николай Савонюк после изучения опыта создания болидов "Формула-Студент". Именно на основе их чертежей были собраны рама, подвеска и рулевое управление. Получилось самодельное кастомное шасси.

[ + – ] Болид оснастили мотором от спортбайка Yamaha R6 Фото: с сайта ТопЖыр

Затем вместе с дизайнером был разработан кузов из стеклопластика. Водительское место прикрыто прозрачным стеклянным колпаком. Спереди и сзади установлено по антикрылу.

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Eurofighter оснащен 600-кубовым 124-сильным двигателем от спортивного мотоцикла Yamaha R6. Поскольку он очень легкий, то этой мощности вполне хватает для хорошей динамики на уровне дорогих спорткаров. Максимальная скорость составляет около 200 км/ч.

[ + – ] Авто поставлено на учет и имеет номера Фото: с сайта ТопЖыр

Всего в проект было вложено около 20 000 долларов. В отличие от многих самодельных машин, этот автомобиль даже поставлен на учет и имеет номера.

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