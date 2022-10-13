До сотни за 2 секунды: в Украине появился сверхскоростной гоночный болид (фото)

Драгстер White Rocket оснащен огромным 11-литровым V8 мощностью 1178 л. с. Легкий болид массой 800 кг достигает 300 км/ч за 7-8 секунд.

Related video

В Киеве на автодроме "Чайка" заметили очень нестандартный гоночный автомобиль White Rocket. Это единственный в Украине современный драгстер типа "Стрела". Подробно о скоростном болиде рассказали на сайте ТопЖыр.

[ + – ] Болид разгоняется до 100 км/ч всего за 2 с Фото: topgir.com.ua

Подобные авто строятся специально для драгрейсинга – спринтерских гонок по прямой. White Rocket создали в США по заказу украинского гонщика Дмитрия Палешко и он должен был принять участие в чемпионатах Украины и Европы по драгрейсингу.

[ + – ] Драгстер оснащен 11-литровым 1178-сильным V8 Фото: topgir.com.ua

Война помешала этим планам, но драгстер все же прибыл в Украину. Дмитрий Палешко все же надеется выступить на нем на соревнованиях в ОАЭ.

Важно

Украинцы превратили старый Chevrolet Corvette во впечатляющий суперкар (фото)

White Rocket достигает 8 м в длину и весит 800 кг. Оноснащен огромным 11,0-литровым атмосферным V8, дополненным впрыском закиси азота. Двигатель развивает 1178 л. с. и позволяет разгоняться до 100 км/ч всего за 2 с, а до 300 км/ч – за 7-8 с.

[ + – ] Гонщик Дмитрий Палешко планирует выступить в соревнованиях в ОАЭ Фото: topgir.com.ua

На испытаниях в США драгстер проехал ¼ мили (402 м) с места за 7 с. В Украине на "Чайке" его тестировали более осторожно, но на участке в 250 м он смог разогнаться до 200 км/ч.

К слову, ранее подобные болиды строили и в Украине. Причем, некоторые из них были даже реактивными.

Также Фокус писал, что украинец своими руками построил скоростной болид с мотоциклетным мотором.