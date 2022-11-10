Джейсон Момоа засветил свой 90-летний суперкар Bentley за $10 миллионов (видео)

Всего выпущено только 55 Bentley 4 ½ Litre Blower и сейчас они очень ценятся коллекционерами. Мощный 90-летний автомобиль способен развить скорость свыше 200 км/ч.

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В Южной Калифорнии заметили раритетный Bentley 20-х годов. Управлял авто известный голливудский актер Джейсон Момоа. Видео со звездой "Аквамена" на ретро-авто опубликовали на Youtube-канале X17onlineVideo.

Винтажное автоДжейсона Момоа с очень громким выхлопом привлекло всеобщее внимание. Актер сказал папарацци, что это Bentley Blower – одна из самых известных и ценных моделей своей эпохи.

[ + – ] Оригинальный Bentley Blower стоит около 10 миллионов долларов Фото: скриншот/youtube

В наши дни Bentley 4 ½ Litre Blower стоит около 10 миллионов долларов. Это очень редкая модель – всего в 1929-1932 годах выпустили лишь 55 таких авто.

Bentley Blower оснащен 4,5-литровым двигателем с механическим компрессором, развивавшим 175 л. с. в дорожной версии и 240 л. с. – в гоночной. В любом случае максимальная скорость превышала 200 км/ч и авто нередко называют суперкаром 20-х годов.

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Впрочем, не исключено, что Джейсона Момоа схитрил и у него не оригинальный Bentley Blower, а его качественная копия. Примечательно, что реплики легендарной модели делают не только специализированные компании – сами Bentley недавно выпустили лимитированную серию из 12 Blower стоимостью $1,8 миллиона.

[ + – ] Компрессорный Bentley 4 ½ Litre Blower способен развить свыше 200 км/ч

Джейсон Момоа – любитель раритетных автомобилей и мотоциклов. Актер собрал большую коллекцию Harley-Davidson, а также владеет розовым Cadillac 1955 года и спортивным Oldsmobile Cutlass 1970 года, на котором недавно попал в ДТП.

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