Джейсон Момоа засвітив свій 90-річний суперкар Bentley за $10 мільйонів (відео)

Усього випущено лише 55 Bentley 4 ½ Litre Blower і зараз вони дуже цінуються колекціонерами. Потужний 90-річний автомобіль здатний розвинути швидкість понад 200 км/год.

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У Південній Каліфорнії помітили раритетний Bentley 20-х. Керував авто відомий голлівудський актор Джейсон Момоа. Відео із зіркою "Аквамена" на ретро-авто опублікували на Youtube-каналі X17onlineVideo.

Вінтажне авто Джейсона Момоа з дуже гучним вихлопом привернуло загальну увагу. Актор сказав папараці, що це Bentley Blower — одна з найвідоміших і найцінніших моделей своєї епохи.

[ + – ] Оригінальний Bentley Blower коштує майже 10 мільйонів доларів Фото: скриншот/youtube

У наші дні Bentley 4 ½ Litre Blower коштує майже 10 мільйонів доларів. Це дуже рідкісна модель — лише в 1929-1932 роках випустили лише 55 таких авто.

Bentley Blower оснащений 4,5-літровим двигуном із механічним компресором, що розвивав 175 к. с. у дорожній версії та 240 к. с. — у гоночній. У будь-якому випадку максимальна швидкість перевищувала 200 км/год й авто часто називають суперкаром 20-х років.

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Утім, не заперечують, що Джейсона Момоа схитрував і в нього не оригінальний Bentley Blower, а якісна копія. Цікаво, що репліки легендарної моделі роблять не лише спеціалізовані компанії — самі Bentley нещодавно випустили лімітовану серію із 12 Blower вартістю $1,8 мільйонів.

[ + – ] Компресорний Bentley 4½ Litre Blower здатний розвинути понад 200 км/год

Джейсон Момоа — любитель раритетних автомобілів і мотоциклів. Актор зібрав велику колекцію Harley-Davidson, а також володіє рожевим Cadillac 1955 року та спортивним Oldsmobile Cutlass 1970 року, на якому нещодавно потрапив у ДТП.

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