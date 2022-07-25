Зірка "Аквамена" Джейсон Момоа потрапив у серйозну ДТП (відео)

За попередніми висновками поліції, мотоцикліст вилетів на смугу зустрічного руху, де зіткнувся лоб у лоб із машиною актора.

42-річний американський актор Джейсон Момоа, найвідоміший глядачам фільму "Аквамен", став учасником дорожньо-транспортної пригоди, повідомляє TMZ. За інформацією таблоїда, авто Oldsmobile 1970 року випуску під керуванням знаменитості зіткнулося лобом в лоб із мотоциклістом. Це сталося, коли Момоа їхав по Олд-Топанга-роуд недалеко від Калабасаса в Каліфорнії.

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У мережі з'явилися кадри інциденту, де видно, як Момоа відходить від місця аварії, тоді як парамедики допомагають мотоциклісту позаду нього. Відео було знято з камери, встановленої на велосипеді людини, яка проїжджала повз.

Точні причини аварії з'ясовуються, повідомляють правоохоронці. У заяві Каліфорнійської дорожньої поліції говориться, що ДТП трапилася близько 11-ої години ранку і мотоцикліста ідентифікували як 21-річного Віталія Авагімяна. Байкер вискочив за межі смуги руху на повороті та врізався в машину Момоа лобом в лоб.

"У результаті цього зіткнення Авагімян вилетів зі свого мотоцикла. Після зіткнення Момоа вийшов із машини, щоб допомогти Авагімяну, і зміг зупинити автомобіліста, що проїжджав повз, щоб той зателефонував у 911".

Мотоцикліст був доставлений у місцеву лікарню на машині швидкої допомоги для лікування "легких травм, що не загрожують життю". За словами поліцейських, Момоа не постраждав і залишався на місці пригоди протягом усього розслідування.

Нагадаємо, Джейсон Момоа нещодавно розлучився з Ейсою Гонсалес, із якою зустрічався після розлучення з Лізою Боне.