Зірка "Аквамена" Джейсон Момоа з'явився на публіці з дітьми й у світло-рожевому костюмі

За словами актора, він любить рожевий колір і не вважає, що його мають носити лише жінки.

42-річний актор Джейсон Момоа встигає не лише в кіно зніматися, а й приділяє увагу захисту навколишнього середовища, свідченням чого є його участь у конференції Організації Об'єднаних Націй з океанів у Португалії, куди він прилетів разом із дітьми, 14-річною Лолою та 13-річним Накоа-Вольфом, повідомляє Daily Mail.

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На захід актор одягнув рожевий костюм і білу сорочку, розстебнувши кілька ґудзиків на грудях. Його волосся традиційно спадало на плечі, а довершували образ окуляри.

Джейсон раніше зізнавався, що любить рожевий колір, тому що він "просто красивий", і зовсім не поділяє його на "чоловічий" чи "жіночий".

"Я цілком упевнений у своїй мужності. Мені насправді начхати, що хтось думає", — заявляв Момоа.

[ + – ] Джейсон Момоа та його діти Лола та Накоа-Вольф Фото: Getty Images

Син знаменитості Накоа-Вольф підібрав своє вбрання так, щоб відповідати батькові. На ньому були рожева сорочка, бордові джинси, а зверху шкіряний жилет. Лола ж одягла темно-зелений блейзер і штани такого ж кольору.

Лола та Накоа-Вольф — діти Джейсона та Лізи Боне, з якою він прожив 16 років. Пара одружилася на скромній церемонії у 2017 році.

У січні цього року подружжя випустило спільну заяву, де повідомили про розлучення.

"Ми всі відчули стиснення і зміни цих трансформаційних часів... Розгортається революція, і наша сім'я не виняток... відчуваючи і розвиваючись від сейсмічних зрушень, що відбуваються. Кохання між нами триває, розвиваючись у тому напрямку, в якому воно хоче бути пізнаним і прожитим. Ми звільняємо одне одного, щоб бути тими, ким ми вчимося ставати. Наша непохитна відданість цьому священному життю і нашим дітям", — йшлося у повідомленні.

Надалі особисте життя колишнього подружжя стало предметом пильної уваги ЗМІ. У лютому Момоа почав зустрічатися з акторкою Ейсою Гонсалес, проте їхній роман був недовгим. Нещодавно вони розійшлися.

Щодо конференції, в якій брав участь Момоа, то там його призначили захисником життя під водою Програми ООН із навколишнього середовища (ЮНЕП). Захід, організований Португалією та Кенією, покликаний мобілізувати глобальну підтримку океану, обложеному потрійною планетарною кризою зміни клімату, втрати біорізноманіття і нестримного забруднення. У ній взяли участь тисячі захисників океану з бізнесу, громадянського суспільства й уряду, зокрема кілька глав держав.

Момоа, уродженець Гавайських островів із полінезійським корінням, тривалий час відстоював права жителів острівних держав. Він розповів, як дитинство на одному з найкрасивіших архіпелагів світу вкоренило в ньому благоговіння перед океаном і природою, яке з роками лише поглибилося.

"Для мене океан — давній вчитель, провідник і муза. Це також екзистенційно. Без здорового океану життя на нашій планеті, яке ми його знаємо, не існувало б", — заявив актор.