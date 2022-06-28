Звезда "Аквамена" Джейсон Момоа появился на публике с детьми и в светло-розовом костюме

По словам актера, он любит розовій цвет и не считает, что его должны носить только женщины.

42-летний актер Джейсон Момоа успевает не только в кино сниматься, но и уделяет внимание защите окружающей среді, свидетельством чему его участие в конференции Организации Объединенных Наций по океанам в Португалии, куда он прилетел вместе с детьми, 14-летней Лолой и 13-летним Накоа-Вольфом, сообщает Daily Mail.

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На мероприятие актер надел розовій костюм и белоснежную рубашку, расстегнув несколько пуговиц на груди. Его волосы традиционно спадали на плечи, а довершали образ очки.

Джейсон ранее признавался, что любит розовый цвет, потому что он "просто красивый", и совершенно не разделяет его на "мужской" или "женский".

"Я вполне уверен в своей мужественности. Мне на самом деле плевать, что кто-то думает", – заявлял Момоа.

[ + – ] Джейсон Момоа и его дети Лола и Накоа-Вольф Фото: Getty Images

Сын знаменитости Накоа-Вольф подобрал свой наряд так, чтобы соответствовать отцу. На нем были розовая рубашка, бордовые джинсы, а сверху кожаный жилет. Лола же надела темно-зеленый блейзер и брюки такого же цвета.

Лола и Накоа-Вольф – дети Джейсона и Лизы Боне, с которой он прожил 16 лет, из них пять. Пара поженилась на скромной церемонии в 2017 году.

В январе этого года супруги выпустили совместное заявление, где сообщили о расставании.

"Мы все почувствовали сжатие и перемены этих трансформационных времен… Разворачивается революция, и наша семья не исключение… чувствуя и развиваясь от происходящих сейсмических сдвигов. Любовь между нами продолжается, развиваясь в том направлении, в котором она хочет быть познанной и прожитой. Мы освобождаем друг друга, чтобы быть теми, кем мы учимся становиться. Наша непоколебимая преданность этой священной жизни и нашим Детям", – говорилось в сообщении.

В дальнейшем личная жизнь бывших супругов стала предметом пристального внимания СМИ. В феврале Момоа начал встречаться с актрисой Эйсой Гонсалес, однако их роман был недолгим. Не так давно они расстались.

Что касается конференции, в которой участвовал Момоа, то там его назначили защитником жизни под водой Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП). Мероприятие, организованное Португалией и Кенией, призвано мобилизовать глобальную поддержку океану, осажденному тройным планетарным кризисом изменения климата, утраты биоразнообразия и безудержного загрязнения. В ней приняли участие тысячи защитников океана из бизнеса, гражданского общества и правительства, в том числе несколько глав государств.

Момоа, уроженец Гавайских островов с полинезийскими корнями, долгое время отстаивал права жителей островных государств. Он рассказал, как детство на одном из самых красивых архипелагов мира укоренило в нем благоговение перед океаном и природой, которое с годами только углубилось.

"Для меня океан – древний учитель, проводник и муза. Это также экзистенциально. Без здорового океана жизнь на нашей планете, какой мы ее знаем, не существовала бы", – заявил актер.