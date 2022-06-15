Джейсон Момоа и Эйса Гонсалес внезапно сообщили о расставании
Похоже, актер так и не смог забыть свою бывшую жену Лизу Боне
42-летний Джейсон Момоа, звезда "Аквамена" и "Игры престолов" расстался со своей девушкой Эйсой Гонсалес всего через несколько месяцев после начала романа. Об этом пишет People.
Инсайдер сообщил, что они находятся на разных этапах жизни. А еще уточнил, что Эйса и Джейсон "очень разные люди".
"Они очень любят друг друга, и какое-то время тайно встречались, прежде чем это стало достоянием общественности", — сказал источник.
Но Момоа и Гонсалес надеялись, что у них получится, а потому почти не расставались с того момента, как познакомились в феврале.
Они вместе работали над фильмом Fast X, но теперь снова одиноки.
Впрочем, роман с Эйсой стал важной вехой в жизни Джейсона, который недавно расстался со своей женой, Лизой Боне, с которой прожил вместе 20 лет.
Лиза и Джейсон поженились только в 2017 году, за время их отношений у них родились двое детей – дочь Лола, которой уже 14 лет, и сын Накоа-Вольф, которому исполнилось 13 лет.
Впрочем, развод не значит, что они перестали быть частью семьи. Зои, дочь Лизы и ее первого мужа, знаменитого рокера Ленни Кравица, дружит с Момоа и своими сводными братом и сестрой. Они все часто отдыхают на вилле Кравица на островах. И часто постят совместные фото.