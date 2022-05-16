Джейсон Момоа нашел новую любовь после разлуки с Лизой Боне

Его новой избранницей стала Эйса Гонсалес, звезда фильмов "Аферистка" и "Малыш на драйве"

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Звезда "Аквамена" Джейсон Момоа встречается с Эйсой Гонсалес после разрыва с Лизой Боне. Об этом пишет People.

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"Он заботится о ней, сейчас они вместе работают над Fast X в прекрасном месте", — сообщает источник, близкий к паре.

Впрочем, источник утверждает, что пока между актерами не произошло "ничего серьезного".

[ + – ] Эйса Гонсалес Фото: Instagram eizagonzalez [ + – ] Эйса Гонсалес Фото: Instagram eizagonzalez

"Они оба заняты работой, но проводят вместе время и веселятся. Пока ничего серьезного", — отметил источник.

До Момоа Эйса недолго встречалась с Джошем Дюамелем, а в 2020 году у нее был непродолжительный роман с звездой "Дюны" Тимоти Шаламе.

42-летний Момоа и 54-летняя Боне объявили в январе, что они расстаются после почти 20 лет совместной жизни.

Месяц спустя СМИ писали, что пара воссоединилась, что Лиза и Джейсон это опровергли.

[ + – ] Джейсон Момоа и Лиза Боне Фото: Getty Images

В марте появились слухи, что у Джейсона может быть роман с актрисой с Кейт Бекинсейл, после того, как он флиртовал с ней на афтепати "Оскара", но актер заявил, что просто "проявил галантность", одолжив ей, озябнувшей в открытом платье, свой пиджак.

"Она очень милая, я был очень милым, просто был джентльменом. Теперь я никому не дам свой пиджак", — пошутил актер.

Впрочем, не смотря на слухи о новых романах, Момоа и Боне сохраняют дружеские отношения. Они поженились в ноябре 2007 года, у них есть дочь Лола Иолани, 14 лет, и сын Накоа-Вольф, 13 лет.

[ + – ] Джейсон Момоа с детьми Фото: Instagram prideofgypsies

"Любовь между нами продолжается, развиваясь так, как она хочет. Мы освобождаем друг друга, чтобы быть теми, кем мы учимся быть", — заявила пара.

Также Момоа дружит с первым мужем Боне – рокером Ленни Кравицем и их дочерью Зои. Они часто проводят время вместе и часто отдыхают всей семьей на ранчо Ленни.

К слову, новый бойфренд Зои Кравиц – Ченнинг Татум также завязал хорошие отношения с этим большим и дружным семейством и даже отпускает Ленни комплименты в соцсетях.