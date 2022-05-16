Джейсон Момоа знайшов нове кохання після розлуки з Лізою Боне

Його новою обраницею стала Ейса Гонсалес, зірка фільмів "Аферистка" та "Малюк на драйві"

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Зірка "Аквамена" Джейсон Момоа зустрічається з Ейс Гонсалес після розриву з Лізою Боне. Про це пише People.

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"Він піклується про неї, зараз вони разом працюють над Fast X у чудовому місці", — повідомляє джерело, близьке до пари.

Втім, джерело стверджує, що поки між акторами не сталося "нічого серйозного".

[ + – ] Ейса Гонсалес Фото: Instagram eizagonzalez [ + – ] Ейса Гонсалес Фото: Instagram eizagonzalez

"Вони обоє зайняті роботою, але проводять разом час і веселяться. Поки нічого серйозного", — зазначило джерело.

До Момоа Ейса недовго зустрічалася з Джошем Дюамелем, а у 2020 році мала нетривалий роман із зіркою "Дюни" Тімоті Шаламе.

42-річний Момоа та 54-річна Боне оголосили в січні, що вони розлучаються після майже 20 років спільного життя.

Через місяць ЗМІ писали, що пара возз'єдналася, що Ліза і Джейсон це спростували.

[ + – ] Джейсон Момоа та Ліза Боне Фото: Getty Images

У березні з'явилися чутки, що у Джейсона може бути роман з акторкою з Кейт Бекінсейл, після того, як він фліртував з нею на афтепаті "Оскара", але актор заявив, що просто "виявив галантність", позичивши їй, змерзлій у відкритій сукні, свій піджак.

"Вона дуже мила, я був дуже милим, просто був джентльменом. Тепер я нікому не дам свій піджак", — пожартував актор.

Втім, не дивлячись на чутки про нові романи, Момоа та Боне зберігають дружні стосунки. Вони одружилися в листопаді 2007 року, в них є дочка Лола Іолані, 14 років, та син Накоа-Вольф, 13 років.

[ + – ] Джейсон Момоа з дітьми Фото: Instagram prideofgypsies

"Любов між нами триває, розвиваючись так, як вона хоче. Ми звільняємо один одного, щоб бути тими, ким ми вчимося бути", — заявила пара.

Також Момоа товаришує з першим чоловіком Боне — рокером Ленні Кравіцем та їхньою дочкою Зої. Вони часто проводять час разом і відпочивають усією сім'єю на ранчо Ленні.

До речі, новий бойфренд Зої Кравіц — Ченнінг Татум — також зав'язав добрі стосунки з цим великим та дружнім сімейством і навіть відпускає Ленні компліменти у соцмережах.