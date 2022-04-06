Джейсон Момоа прокоментував чутки про роман з Кейт Бекінсейл

Раніше спільні фото акторів облетіли Мережу.

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Голлівудський актор Джейсон Момоа прокоментував свій можливий роман з 48-річною британською акторкою Кейт Бекінсейл. За його словами, між знаменитостями нічого серйозного немає, як про це подумали більшість світових ЗМІ. Про це пише Hollywoodlife.

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Джейсон прокоментував розповсюджені фото з вечірки "Оскара" у березні 2022 року, на яких двоє акторів мило говорили та посміхалися одне одному, а Джейсон віддав свій піджак для Кейт, що і спровокувало хвилю чуток про можливий роман між зірками.

[ + – ] Кейт Бекінсейл та Джейсон Момоа на афтепаті "Оскара-2022"

"Ми говорили про її країну… Я був в Англії, на зйомках "Аквамена-2"", — зазначив американський актор. А свій піджак на плечах Бекінсейл він пояснив тим, що було прохолодно, тож Джейсон "вирішив вчинити як лицар". А, за словами 42-річного актора, Кейт доволі мила.

[ + – ] Кейт Бекінсейл на афтепаті церемонії "Оскар-2022"

Нагадаємо, Джейсон Момоа розлучився з акторкою Лізою Боне після 16 років офіційного шлюбу. Згодом поповзли чутки про возз'єднання пари, але "Аквамен" їх спростував.

Також Фокус писав про те, що після розлучення з Лізою Боне Джейсон Момоа живе в автофургоні за сотні тисяч доларів.