Джейсон Момоа прокомментировал слухи о романе с Кейт Бекинсейл
Ранее совместные фото актеров облетели Сеть.
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Голливудский актер Джейсон Момоа прокомментировал свой возможный роман с 48-летней британской актрисой Кейт Бекинсейл. По его словам, между знаменитостями ничего серьезного нет, как об этом подумали большинство мировых СМИ. Об этом пишет Hollywoodlife.
Джейсон прокомментировал распространенные фото с вечеринки "Оскара" в марте 2022 года, на которых двое актеров мило говорили и улыбались друг другу, а Джейсон отдал свой пиджак для Кейт, что и спровоцировало волну слухов о возможном романе между звездами.
"Мы говорили о ее стране... Я был в Англии, на съемках "Аквамена-2"", — отметил американский актер. А свой пиджак на плечах Бекинсейл он объяснил тем, что было прохладно, так что Джейсон "решил поступить как рыцарь". А, по словам 42-летнего актера, Кейт довольно милая.
Напомним, Джейсон Момоа расстался с актрисой Лизой Боне после 16 лет официального брака. Впоследствии поползли слухи о воссоединении пары, но "Аквамен" их опроверг.
Также Фокус писал о том, что после развода с Лизой Боне Джейсон Момоа живет в автофургоне за сотни тысяч долларов.