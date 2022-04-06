Джейсон Момоа прокомментировал слухи о романе с Кейт Бекинсейл

Ранее совместные фото актеров облетели Сеть.

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Голливудский актер Джейсон Момоа прокомментировал свой возможный роман с 48-летней британской актрисой Кейт Бекинсейл. По его словам, между знаменитостями ничего серьезного нет, как об этом подумали большинство мировых СМИ. Об этом пишет Hollywoodlife.

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Джейсон прокомментировал распространенные фото с вечеринки "Оскара" в марте 2022 года, на которых двое актеров мило говорили и улыбались друг другу, а Джейсон отдал свой пиджак для Кейт, что и спровоцировало волну слухов о возможном романе между звездами.

[ + – ] Кейт Бекинсейл и Джейсон Момоа на афтепати "Оскара-2022"

"Мы говорили о ее стране... Я был в Англии, на съемках "Аквамена-2"", — отметил американский актер. А свой пиджак на плечах Бекинсейл он объяснил тем, что было прохладно, так что Джейсон "решил поступить как рыцарь". А, по словам 42-летнего актера, Кейт довольно милая.

[ + – ] Кейт Бекинсейл на афтепати церемонии "Оскар-2022"

Напомним, Джейсон Момоа расстался с актрисой Лизой Боне после 16 лет официального брака. Впоследствии поползли слухи о воссоединении пары, но "Аквамен" их опроверг.

Также Фокус писал о том, что после развода с Лизой Боне Джейсон Момоа живет в автофургоне за сотни тысяч долларов.