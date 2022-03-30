Джейсона Момоа заметили флиртующим с Кейт Бекинсейл

Представители звезд пока никак не комментируют циркулирующие в прессе слухи.

42-летний голливудский актер и звезда "Аквамена" Джейсон Момоа, который недавно развелся с женой Лизой Боне, был замечен в компании 48-летней коллеги по цеху Кейт Бекинсейл. Пара весело общалась на вечеринке Vanity Fair Oscar Party, и Джейсон даже предложил Кейт свою одежду, чтобы та не замерзла, сообщает People.

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Папарацци застукали мило беседующих актеров, которые улыбались друг другу, причем на Бекинсейл был пиджак Момоа.

Это сразу же породило слухи о том, что между актерами намечаются романтические отношения, однако их представители никак не прокомментировали вопросы издания по поводу возможного романа звезд.

При этом ничего не мешает Кейт и Джейсону на пути к отношениям. Так, еще в январе Момоа и его жена Лиза Боне объявили о разводе после пяти лет брака и 16 лет вместе. У пары есть 13-летний сын Накоа-Вольф и 14-летняя дочь Лола.

Бывшие супруги заявили, что между ними остаются любовь и теплые отношения ради детей, а также они бесконечно уважают друг друга, но их совместная жизнь невозможна из-за "трансформаций".

Бекинсейл была замужем за режиссером картины "Друго мир" Леном Уайзманом с 2004 по 2019 год. У нее есть 23-летняя дочь Лили от актера Майкла Шина, с которым она встречалась с 1995 по 2003 год.

[ + – ] Кейт Бекинсейл на афтепати "Оскар-2022"

Недавно СМИ взахлеб писали о ее романе с канадским музыкантом Гуди Грейсом, которому передовали короткие отношения с Питом Дэвидсоном.

В июле прошлого года английская актриса рассказала, что она "никогда не была на свидании":

"Я буквально встречаю кого-то, знакомлюсь с ним на работе, а затем либо выхожу за него замуж, либо беременею от него… Я просто не могу придумать ничего, что я бы ненавидела больше, чем сидеть перед кем-то, кого я не знаю, что, скорее всего, мне не понравится, и мне придется сидеть и смотреть, как он ест".

Напомним, кот Кейт Бекинсейл стал настоящей звездой соцсетей.