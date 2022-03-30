Джейсона Момоа заметили флиртующим с Кейт Бекинсейл
Представители звезд пока никак не комментируют циркулирующие в прессе слухи.
42-летний голливудский актер и звезда "Аквамена" Джейсон Момоа, который недавно развелся с женой Лизой Боне, был замечен в компании 48-летней коллеги по цеху Кейт Бекинсейл. Пара весело общалась на вечеринке Vanity Fair Oscar Party, и Джейсон даже предложил Кейт свою одежду, чтобы та не замерзла, сообщает People.
Папарацци застукали мило беседующих актеров, которые улыбались друг другу, причем на Бекинсейл был пиджак Момоа.
Это сразу же породило слухи о том, что между актерами намечаются романтические отношения, однако их представители никак не прокомментировали вопросы издания по поводу возможного романа звезд.
При этом ничего не мешает Кейт и Джейсону на пути к отношениям. Так, еще в январе Момоа и его жена Лиза Боне объявили о разводе после пяти лет брака и 16 лет вместе. У пары есть 13-летний сын Накоа-Вольф и 14-летняя дочь Лола.
Бывшие супруги заявили, что между ними остаются любовь и теплые отношения ради детей, а также они бесконечно уважают друг друга, но их совместная жизнь невозможна из-за "трансформаций".
Бекинсейл была замужем за режиссером картины "Друго мир" Леном Уайзманом с 2004 по 2019 год. У нее есть 23-летняя дочь Лили от актера Майкла Шина, с которым она встречалась с 1995 по 2003 год.
Недавно СМИ взахлеб писали о ее романе с канадским музыкантом Гуди Грейсом, которому передовали короткие отношения с Питом Дэвидсоном.
В июле прошлого года английская актриса рассказала, что она "никогда не была на свидании":
"Я буквально встречаю кого-то, знакомлюсь с ним на работе, а затем либо выхожу за него замуж, либо беременею от него… Я просто не могу придумать ничего, что я бы ненавидела больше, чем сидеть перед кем-то, кого я не знаю, что, скорее всего, мне не понравится, и мне придется сидеть и смотреть, как он ест".
Напомним, кот Кейт Бекинсейл стал настоящей звездой соцсетей.