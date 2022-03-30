Джейсона Момоа помітили, коли він фліртував із Кейт Бекінсейл

Представники зірок поки не коментують чутки, що циркулюють у пресі.

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42-річний голлівудський актор і зірка "Аквамена" Джейсон Момоа, який нещодавно розлучився з дружиною Лізою Боне, був помічений у компанії 48-річної колеги по цеху Кейт Бекінсейл. Пара весело спілкувалася на вечірці Vanity Fair Oscar Party, і Джейсон навіть запропонував Кейт свій одяг, щоб та не замерзла, повідомляє People.

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Папараці застукали акторів, які мило розмовляли, посміхалися одне одному, причому на Бекінсейл був піджак Момоа.

Це відразу породило чутки про те, що між акторами намічаються романтичні стосунки, проте їхні представники ніяк не прокоментували питання видання щодо можливого роману зірок.

При цьому нічого не заважає Кейт і Джейсону на шляху до стосунків. Так, ще в січні Момоа та його дружина Ліза Боне оголосили про розлучення після п'яти років шлюбу та 16 років разом. У пари є 13-річний син Накоа-Вольф і 14-річна дочка Лола.

Колишнє подружжя заявило, що між ними залишаються любов і теплі стосунки заради дітей, а також вони нескінченно поважають одне одного, але їхнє спільне життя неможливе через "трансформації".

Бекінсейл була одружена з режисером картини "Інший світ" Леном Вайсманом із 2004 по 2019 рік. Має 23-річну доньку Лілі від актора Майкла Шина, з яким вона зустрічалася з 1995 по 2003 рік.

[ + – ] Кейт Бекінсейл на афтепаті "Оскар-2022"

Нещодавно ЗМІ захлинаючись писали про її роман із канадським музикантом Гуді Грейсом, якому передували короткі стосунки з Пітом Девідсоном.

У липні минулого року англійська акторка розповіла, що вона "ніколи не була на побаченні":

Я буквально зустрічаю когось, знайомлюся з ним на роботі, а потім або виходжу за нього заміж, або вагітнію від нього ... Я просто не можу вигадати нічого, що я б ненавиділа більше, ніж сидіти перед кимось, кого я не знаю, що, швидше за все, мені не сподобається, і мені доведеться сидіти та дивитися, як він їсть”.

Нагадаємо, кіт Кейт Бекінсейл став справжньою зіркою соцмереж.