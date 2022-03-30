"Мы семья, но мы не вместе". Джейсон Момоа опроверг слухи о воссоединении с женой

После церемонии "Оскар" звезда "Аквамена" заявил, что хоть их с Лизой Боне и связывает многое, но они все же расстались

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Актер Джейсон Момоа, который на церемонии "Оскар" был одним из тех, кто поддержал Украину, нашел время, чтобы высказаться и о своих отношениях с женой Лизой Боне. Об этом пишет People.

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Момоа заявил, что они расстались. Хоть близкие к паре источники и настаивали, что они снова живут вместе.

"Нет, мы больше не вместе. Да, мы остаемся семьей. У нас двое прекрасных детей. Мы всегда будем семьей", — заявил актер.

[ + – ] Джейсон Момоа о браке с Лизой Боне

Напомним, вместе они прожили 16 лет, последние четыре года в браке. В январе этого года пара объявила о расставании и больше не возвращалась к этой теме. Так что все новости о их отношениях не более, чем слухи.

По словам инсайдеров, Джейсон Момоа и Лиза Боне расстались из-за того, что проводили часто были в разлуке. Момоа часто ездил на съемки, а Лиза больше занималась детьми. Их у пары двое — 14-летняя дочь Лола и 13-летний сын Накоа-Вулф.

Также у Боне есть дочь от рокера Ленни Кравица – актриса Зои Кравиц. Однако, можно утверждать, что даже после расставания все семейство сохранило дружеские отношения. По крайней мере Кравиц и Момоа дружат, а Зои неоднократно говорила, что новый муж ее матери – ее лучший друг.

Впрочем, на афтерпати "Оскара", вечеринке Vanity Fair, Момоа много времени проводил с актрисой Кейт Бекинсейл — по словам инсайдеров, они болтали у бара и флиртовали друг с другом.

"Они стояли в баре и болтали. Оба улыбались, они были очень увлечены разговором. Он обнял ее несколько раз, и она широко улыбнулась. Они определенно хорошо проводили время, и им было комфортно вместе. Кейт и Джейсон общались и с другими людьми, но всегда держали друг друга в поле зрения", — рассказал один из гостей.